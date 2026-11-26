Esteban Trebucq lanzó una contundente advertencia al gobierno de Javier Milei durante su programa en La Casa Streaming. En medio del debate por la situación económica y el impacto de las medidas oficiales en los bolsillos, el periodista cuestionó la falta de sensibilidad de algunos funcionarios frente a las dificultades que atraviesan muchos argentinos y alertó sobre las consecuencias políticas de negar esa realidad.

{{{htmlAmp}}}

"Hagan lo que quieran en el Gobierno, hagan lo que quieran, sean más llanos. Hay gente que la está pasando mal. Si vos no entendés que hay gente que la está pasando mal, no entendés dónde está viviendo", comenzó diciendo. En ese sentido, Trebucq remarcó que las dificultades económicas no desaparecen porque algunos sectores estén atravesando una situación favorable. "Hay gente que la está pasando mal en la Argentina. 'Ah, el amigo de Caputo la pasa bien', bueno, fenómeno, pero el sobrino del amigo de Caputo probablemente la está pasando mal", ejemplificó.

Esteban Trebucq, reconocido periodista argentina.

La advertencia de Trebucq: "Les van a votar en contra"

El conductor también advirtió que el apoyo que alguna vez tuvo Milei puede cambiar si desde el oficialismo continúan negando las dificultades cotidianas de la población. "Si le siguen diciendo 'no es cierto que no llega a fin de mes, se multiplicó el poder de compra', y te termina respondiendo con el Excel a personas que tienen el bolsillo estrangulado, les van a votar en contra, sépanlo. ¡Les van a votar en contra!", enfatizó.

Para Trebucq, el problema también pasa por la incapacidad de los dirigentes de comprender lo que atraviesan los ciudadanos. "No comprender lo que te está sucediendo no es de buen político. El buen político es obrar para mejorar la cosa pública, pero también entender lo que está pasando. Si vos no entendés lo que le está pasando al otro, no sos un buen político", planteó.

En otro tramo de su editorial, el periodista explicó cómo considera que deberían expresarse los funcionarios ante quienes atraviesan dificultades económicas. Incluso ensayó un ejemplo de lo que, a su entender, tendría que decir el ministro de Economía, Luis Caputo. "Che, Caputo, ¿cómo vas? Primero, antes que nada, sé que hay mucha gente que la está pasando mal. Nosotros esperamos tener un número de inflación mejor al actual. Sé que hay gente que no llega a fin de mes. Estamos trabajando para modificar eso", propuso.

Y contrapuso esa actitud con las respuestas que cuestiona: "Una cosa es eso. Y la otra cosa es decir: 'No, es mentira que la gente no llega a fin de mes. Se multiplicó el poder de compra'. ¡Dale! Alejan al tipo, flaco. Lo alejan".