El periodista y conductor televisivo Esteban Trebucq ganó una demanda contra un exempleador por no haber reconocido una relación laboral de varios años. El juicio condenó a las empresas Emisiones Platenses, Bayres Publicidad, Central de Noticias y al empresario Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y de uno de los hijos de Diego Maradona, al pago de una indemnización correspondiente a ocho años de trabajo en relación de dependencia que las demandadas no reconocían.

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La sentencia de la Cámara laboral llega días después de que la Corte Suprema fallara a favor de la retroactividad de la reforma laboral para reducir una indemnización por despido.

El fallo de la Sala IX del tribunal contó con el voto favorable del camarista Mario Fera y la adhesión de su colega Alejandro Perugini, quienes consideraron acreditada la tarea de Trebucq para el grupo empresario como empleado, más allá de que las empresas alegaran que el vínculo era el de un colaborador y prestador de servicios. Así, el comunicador quedó al amparo de los artículos 14 y 23 de la ley de Contrato de Trabajo.

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Trebucq desarrolló su labor profesional en la conducción de un programa radial en Cadena Río (Emisiones Platenses), dirigía y escribía para las revistas La Tecla, Desafío Económico y Qué, de Central de Noticias Argentina, y gestionaba pautas publicitarias para Bayres Publicidad. Lo hacía a las órdenes de Baudry y de Marcelo Balcedo, el actual director del diario Hoy de La Plata y entonces vinculado a ese grupo de empresas.

Por qué lo indemnizaron y de cuánto es la suma

Además de reconocerle años de trabajo en relación de dependencia, la Cámara dio al demandante como amparado por el Estatuto del Periodista profesional, un ordenamiento jurídico que el Gobierno buscó derogar a través de la ley Bases y que le garantiza a un asalariado la percepción de un adicional indemnizatorio por encima del estipulado por la ley de Contrato de Trabajo.

El Destape pudo saber que el monto final de la sentencia fue superior a los 100 millones de pesos entre indemnización ordinaria, Estatuto e intereses, y que Trebucq llegó a un acuerdo con las empresas para que se saldara en seis cuotas. El juicio se prolongó por más de una década en el fuero laboral, donde el comunicador ya había obtenido una sentencia favorable en primera instancia.