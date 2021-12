Producirán una nueva serie de "Six Feet Under"

La aclamada serie de HBO "Six Feet Under", finalizada en 2005 tras cinco temporadas, está en proceso de retornar a las pantallas, aunque no se sabe aún si se tratará de una secuela, precuela o un reinicio, ya que el proyecto está apenas comenzando.

La única certeza de la vuelta de serie es que su creador y showrunner, Alan Ball, ganador de un Oscar por el guion de "Belleza Americana" (1999), será uno de los productores ejecutivos, junto a Bob Greenblatt y David Janollari, también ejecutivos de la Six Feet Under original, informó el sitio especializado Variety.

A lo largo de sus cinco temporadas, la serie acompañó a "Los Soprano" y "The Wire" en el gran momento de HBO y sus series originales, junto a las que marcó el estilo audiovisual de la televisión en los primeros años del siglo XXI.

La aclamada comedia negra, ganadora de varios Emmy y Globos de Oro, cuenta con toques de surrealismo y drama existencial la historia de la familia Fisher, que tiene tiene una casa funeraria y debe convivir con las tensiones que ese emprendimiento conlleva, además de sus propios conflictos.

La serie era protagonizada por Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose y Rachel Griffiths.

Con información de Télam