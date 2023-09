Katy Perry vende los derechos de su obra por 225 millones de dólares

La estrella pop Katy Perry vendió los derechos de su obra, que incluye los cinco discos que lanzó entre 2008 y 2020, por 225 millones de dólares a la compañía Litmus Music, que a pesar de contar con sólo un año de vida ya había adquirido también los derechos de las grabaciones maestras de Keith Urban.

Así lo informó la propia empresa, que aclaró que el acuerdo incluye las participaciones de Perry en las respectivas cintas maestras y los derechos de publicación, aunque Universal Music Group, la discográfica que publicó originalmente estos discos, continuará siendo propietaria de los masters.

Los derechos vendidos abarcan los discos "One of the Boys", "Teenage Dream”, “Prism”, “Witness” y “Smile”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Katy Perry es una visionaria creativa que ha tenido un gran impacto en la música, la televisión, el cine y la filantropía. Es un gran honor para mí colaborar con ella nuevamente y ayudar a Litmus a manejar su increíble repertorio”, dijo el expresidente de Capitol Records Dan McCarroll, cofundador de Litmus Music .

“Las canciones de Katy son una parte esencial del tejido cultural global. Estamos muy agradecidos de volver a trabajar juntos con un socio tan confiable cuya integridad brilla en todo lo que hace”, acotó, por su parte, su socio Hank Forsyth.

De esta manera, la estrella pop se suma a una larga lista de artistas que en los últimos tiempos vendieron sus catálogos, como el caso de Bob Dylan, Neil Young, Shakira y Paul Simon, entre tantos.

Con información de Télam