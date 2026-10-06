Escándalo por lo que salió al aire de Intrusos antes de la despedida de Messi: "Hay que pedirle entradas a..."

La previa de la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina dejó un momento que se robó la atención en el piso de Intrusos en América TV. Mientras el programa cubría el clima en las inmediaciones del Monumental, una consulta a una hincha terminó derivando en un comentario que desató risas entre todos los presentes.

{{{htmlAmp}}}

El móvil en las afueras del estadio

El ciclo había enviado un móvil a las inmediaciones del Monumental para charlar con los fanáticos que se acercaban a vivir la previa del partido contra Benín, el último de Messi con la camiseta albiceleste. Entre los entrevistados apareció una señora que contó con resignación su situación: "Vine a despedir pero no tengo entrada, pero no se consigue".

La frase de Paula Varela

La respuesta no tardó en llegar desde el estudio. Paula Varela aprovechó el comentario de la hincha para lanzar una ironía: "Hay que pedirle entradas a...", dejando la frase en el aire y apuntando de manera velada a la polémica que había sacudido a la familia de Yanina Latorre en los días previos.

La alusión se explica por la repercusión que tuvieron las publicaciones atribuidas a Dora Caamaño y Maite Arruza, madre y hermana de Yanina Latorre, en las que se ofrecían entradas para el partido con sobreprecios. Según las capturas que circularon, se pedían cifras de entre 650 mil y 700 mil pesos por localidades cuyo valor oficial rondaba entre los 90 mil y los 180 mil pesos.

La reacción en el estudio

Tras el comentario de Varela, el estudio de Intrusos estalló en risas. El momento no pasó inadvertido y rápidamente comenzó a circular en redes, en un contexto en el que la reventa de entradas para la despedida de Messi se convirtió en uno de los temas más debatidos de la semana.

Por su parte, Yanina Latorre ya se había referido al escándalo en su programa. Aseguró que se enteró de las publicaciones por redes sociales y que no tenía conocimiento de lo que ocurría. Además, apuntó especialmente contra su hermana, a quien responsabilizó de la maniobra, y defendió a su madre, sosteniendo que la cuenta de Instagram había sido utilizada por Maite. "Yo sigo pensando que es un papelón, que es una vergüenza, que es una falta de respeto, pero yo en esta no tengo nada que ver", afirmó.