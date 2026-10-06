No va más: una figura de Telefe se va del canal después de la despedida de Messi

Una reconocida figura de Telefe deja atrás el canal luego de la despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental River Plate.

Según informó el periodista de espectáculos Pablo Montagna en su cuenta personal de X, este 6 de octubre sería el último móvil de Robertito Funes Ugarte para A La Barbarrosa y para Telefe. Asimismo, recordó que la ultima aparición seria en la despedida de Lionel Messi.

{{{htmlAmp}}}

Pablo Montagna aseguró que este 6 de octubre sería el último móvil de Robertito Funes Ugarte para A La Barbarrosa y para Telefe.

El capitán se despide oficialmente de la Selección Argentina este martes 6 de octubre de 2026 en el Estadio Monumental River Plate, enfrentando en un amistoso internacional al seleccionado de Benín a partir de las 20:00 horas. En ese marco, Telefe mudó todos sus equipos periodísticos a la cancha de River Plate bajo el lema de un martes Monumental.

La emisión se transmitirá, además de la señal por cable, en vivo a través de la plataforma oficial de Mi Telefe o desde sus aplicaciones móviles oficiales. También estará disponible para quienes tengan contratado el servicio básico en cableoperadores digitales como Flow, DGO y Telecentro Play.

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en el Estadio Monumental

Lionel Messi tendrá este martes 6 de octubre su último partido con la Selección argentina en el país. Será frente a Benín, desde las 20 horas, en el estadio Monumental de River Plate. La AFA preparó el encuentro como un homenaje al capitán, que cerrará una etapa de más de 20 años con la camiseta argentina.

El partido será el número 208 de Messi con la Selección y contará con la presencia de varios de sus compañeros de la etapa más exitosa del equipo. Durante la jornada habrá distintos homenajes y espectáculos para acompañar la despedida. Las entradas para el encuentro se agotaron rápidamente.

El Monumental también preparó un homenaje especial, las pantallas ubicadas en los pasillos y en el anillo del estadio mostrarán imágenes de algunos de los mejores goles de Messi con la Selección. El material comenzará a proyectarse desde las 16, cuando se abran las puertas del estadio.