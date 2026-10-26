Escándalo: Mercedes Ninci denunció que un famoso político le tocó "la cola" en una entrevista

Durante una transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece), Mercedes Ninci reveló que sufrió una situación de abuso en vivo que involucra a un vicepresidente. Asimismo, recordó que el momento ocurrió cuando estaba realizando una cobertura.

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Mercedes Ninci reveló que sufrió una situación de abuso en vivo que involucra a un vicepresidente.

Todo comenzó cuando Moria Casán señaló que, a medida que pasan los años, la situación en la calle es cada vez más insegura: “Hace años que hago la calle y creo que en cincuenta años me he parado más veces que en el escenario a dar una nota. Los camarógrafos suelen ser muy educados en momentos donde se junta mucha gente, pero la calle me parece que, a medida que pasa el tiempo, está cada vez más brava y la sociedad muy caótica”.

Luego, Gustavo Méndez recordó que muchas periodistas pasaron por situaciones de abuso: “Ayer en mi programa una periodista que trabajó muchos años como movilera contó que, antes del movimiento feminista, a muchas mujeres que tenían las primicias y estaban adelante les tocaban la cola para que se corran. Silvia Fernández Barrio también lo contó hace años. Miren lo que pasa en la calle con el tema de la convivencia”.

La denuncia de Mercedes Ninci

A raíz del comentario de Méndez, Mercedes Ninci recordó que sufrió una situación igual y, cuando fue consultada por Moria, respondió: “Pero no fue un camarógrafo, fue un vicepresidente. No voy a dar nombres”. Frente a esta respuesta, la conductora lanzó: “Acá todo el mundo con asombro. Además, nadie se acuerda de los vicepresidentes, pero del que te tocó la cola vos te vas a acordar siempre ¿En qué circunstancias fue?”.

Luego, la periodista recordó con detalles: “Estábamos haciendo una nota. Como yo estaba al aire y era otro momento del país, no iba a decir en ese instante que me estaba tocando la cola el vicepresidente, pero le dije de todo cuando cortamos. No voy a dar nombres”.

Finalmente, la conductora señaló: “Las cosas se destapan. Hacer la calle es durísimo, con un micrófono, con el camarógrafo atrás, esperando horas. Por eso hay que tener el temple y la fortaleza de Ninci, bien ganado el Martín Fierro. Te tendrían que haber dado el de oro”.