Golpearon a Mercedes Ninci en pleno móvil y quedó todo grabado: "No me..."

Mercedes Ninci, una de las movileras de mayor trayectoria que tiene la Argentina, fue agradedida este jueves 22 de octubre en plena cobertura. La blonda había ido a cubrir la comparencia de Candela Arizaga ante la Justicia por la perimetral dispuesta a Facundo Moyano, un evento que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Sin embargo, en determinado momento, fue maltratada físicamente y por duplicado.

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Esto pasó durante las explicaciones que el abogado del exdiputado brindó para justificar la ausencia de su cliente, lo cual convocó a toda la prensa. Fue allí cuando, en primera instancia, un camarógrafo le dio un manotazo en la cara a "Mecha" para que se quite de la toma. Si bien en primera medida la cordobesa lo omitió y siguió con su labor, no pudo dejar pasar el segundo hecho: el mismo hombre le tiró del pelo. "¡Ay! No me tires del pelo", vociferó ella, mientras que segundos más tardes otros colegas se reían de lo sucedido.

Mercedes Ninci, reconocida cronista argentina.

El enojo de Moria Casán por lo ocurrido

Tras mostrar el fragmento con lo ocurrido, La One explotó por lo que le hicieron a su compañera: "Le cortan el micrófono y la tiran el pelo, no lo puedo creer". "Horrible señor esa mano, métasela en otro lado", añadió la diva, quien prosiguió con sus acusaciones: "Atrevido, maleducado". Sin poder dar crédito a lo que vio, incluso pidió una pausa: "Vamos al corte, porque estoy indignada".

Mercedes Ninci no se pronunció tras el lamentable hecho del que fue víctima y tampoco se pudo identificar al camarógrafo que perpetró las agresiones, aunque el haber quedado filmado podría llevar a que se tomen acciones.