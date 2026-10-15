Mercedes Ninci reveló un dato escandaloso sobre los últimos minutos del Roña Castro con vida: "Lo dejaron morir"

Mercedes Ninci sumó un dato inquietante sobre los últimos minutos de vida de Jorge “Roña” Castro. Desde la puerta del bingo de Morón donde el ex campeón mundial se descompensó, la periodista habló con quienes estaban en la sala esa noche y recogió un testimonio que pone bajo la lupa la atención que recibió el ex boxeador.

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Castro murió a los 59 años en la madrugada, mientras jugaba en ese salón del oeste del conurbano. Su partida provocó una profunda tristeza en todo el ambiente del deporte.

Roña Castro falleció a los 59 años.

La demora que indigna

En La mañana con Moria (El Trece), Ninci contó que, según los presentes, en el lugar no había personal de salud. “No había un enfermero, no había un médico y la ambulancia demoró 15 minutos”, relató la cronista, que no ocultó su sorpresa por esa espera. “Estamos en pleno centro de Morón y esto pasó después de las 12 de la noche y no había tránsito. Que la ambulancia haya demorado 15 minutos es increíble”, remarcó.

El testigo que estaba a su lado

La periodista luego dio lugar a Marcos Tolosa, el hombre que ocupaba la máquina contigua a la de Castro cuando comenzó a sentirse mal. Todavía conmovido, describió la escena con crudeza: “Simplemente se descompuso. Me dice ‘me duele el pecho’ y cayó. Estaba vivo, estaba lo más bien”.

Tolosa apuntó contra la falta de asistencia dentro del salón. “Acá no hay ni una enfermera acá adentro, nada. Acá uno se puede morir prácticamente como le pasó a él”, sostuvo. También mencionó que el exboxeador padecía diabetes y que, a su entender, sufrió un pico de esa enfermedad.

Su conclusión fue la más dura de todo el relato. “Lo que pasa es que no hay ninguna ambulancia acá, lo dejaron morir”, disparó el testigo, que insistió en que los minutos perdidos hasta la llegada de la ayuda resultaron decisivos.

Qué dice la autopsia

Mientras tanto, el informe forense preliminar aportó precisiones sobre la causa del fallecimiento. Según informaron fuentes judiciales, el estudio determinó que la muerte se produjo por un edema agudo de pulmón como consecuencia de una falla cardíaca.

Los peritos no encontraron lesiones y concluyeron que se trató de una muerte no traumática. El resultado coincide con lo descripto por quienes estaban presentes: un fuerte dolor en el pecho que derivó en el llamado a la ambulancia, que llegó cuando ya no había nada por hacer.