La drástica decisión que tomó Pablo Giralt por la despedida de Messi que sorprendió a todos en Telefe: "No va más"

El periodista Pablo Giralt tomó una drástica decisión después del partido de la Selección Argentina ante Benín, el último de Lionel Messi como capitán de la Albiceleste. Las declaraciones del relator sorprendieron hasta a su compañero de transmisión, Juan Pablo Varsky.
"Estamos comenzando de a poco a cerrar nuestro tramo de transmisión. Obviamente va a continuar, vamos a seguir con más post partido y demás con todo nuestro equipo", inició Giralt una vez terminado el encuentro, que terminó 3-0.
Luego, habló sobre el impacto del retiro de Messi de la Selección. "La verdad no tenemos respuesta de qué vamos a hacer o cómo seguimos de acá en adelante. No tenemos la respuesta. El tiempo será el único que podrá sanar esta herida de la salida de Leo. Pero nos dio una tranquilidad a todos de verlo en paz", sostuvo.
"Creo que a todos nos pasó lo mismo. Verlo a él tranquilo, verlo feliz, conteniendo la emoción para no quebrarse durante diferentes tramos de la transmisión creo que también nos ayudó a nosotros a poder llevarla dignamente hacia adelante", agregó.
La decisión contundente de Pablo Giralt
Inmediatamente después, anunció que no usará más la corbata que llevó puesta durante la transmisión. "Hoy se cierra una etapa, hoy comienza algo completamente distinto a lo que hemos vivido hasta ahora. Esta pasa a retiro, ya sabés Juan, ya me la saco", dijo y siguió: "Esta no va más. Me acompañó todos los años de la carrera de Leo, más de 15 años". "Estos auriculares no van más. Hace más de 10 años que los tengo, este micrófono que traigo siempre no va más. Todo a guardarse", concluyó.