Dos reconocidas figuras de El Trece protagonizaron un fuerte cruce en vivo a raíz de un episodio que ocurrió en otra emisión del canal.

Durante una transmisión en vivo de La mañana con Moria (eltrece), Nazarena Di Serio y Amalia Díaz Guiñazú protagonizaron uh fuerte cruce a raíz de una acusación sobre bullying, burlas y cuestionamientos personales. Todo comenzó cuando hablaron sobre un supuesto chat paralelo entre algunos integrantes del ciclo, del que habían quedado excluidos dos compañeros.

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En ese sentido, Nazarena Di Serio explicó cuando Moria Casán pidió explicaciones sobre lo sucedido: "Cuando se le falta el respeto a los compañeros, es mucho más grave que cualquier chat. Era con Federico Seeber, Capuya, Valen Salezzi y yo. Ya no existe más, pero lo armamos para ir a un evento juntos, nada más. Peor es decirle a un compañero que es un viejo chot...".

Luego, Amalia Díaz Guiñazú brindó su mirada sobre los hechos: "No hay nada más bajo ni más vulgar que tapar una situación de bullying, echándole la culpa a otros. Jamás, por una cuestión de ética, se me hubiera ocurrido armar un chat paralelo. Para ser cínico, hay que ser inteligente".

Amalia Díaz Guiñazú insultó al doctor Capuya en vivo

El episodio que menciona Nazarena Di Serio se dio cuando el doctor Capuya se llevó por error el celular de Amalia Díaz Guiñazú y, al devolvérselo, habría escuchado que la periodista lo calificaba de “viejo chot...”. La situación generó malestar y dio lugar a un conflicto entre ambos integrantes del programa.

El tema volvió a salir a la luz cuando Nazarena Di Serio cuestionó a Amalia por otro comentario que había hecho sobre el médico durante un móvil de LAM, donde lo había llamado “viejito pascuero”. Luego, la periodista explicó que había utilizado esa expresión en tono descriptivo y no como un insulto: “No dije que era un viejo pascuero. Dije el viejito pascuero. Es el Papá Noel de Navidad, que dicen los chilenos”.