La tensión entre Moria Casán y María Fernanda Callejón sumó un nuevo capítulo en La mañana con Moria. Luego del fuerte cruce que habían protagonizado el día anterior, la conductora volvió a apuntar contra su panelista y le hizo varios reproches al aire, esta vez por la manera en la que se relacionó con Ángel de Brito y Yanina Latorre después de haberlos cuestionado en distintas oportunidades.

{{{htmlAmp}}}

Todo comenzó cuando Callejón comentó que "los rangos existen y hay que respetarlos". La frase le dio pie a La One para retomar la discusión del día anterior, cuando la actriz le había dicho "shut up" durante un intercambio en el que también habían hablado sobre la terapia.

"Por eso vos no tendrías que haber dicho shut up", le marcó Moria. "Ay, te quedaste mal con eso, amor", respondió Callejón, entre risas. Sin embargo, la conductora no dejó pasar el comentario y fue directamente al punto que tenía pendiente: "Usaste este programa todo el año para ir contra Ángel de Brito y contra Yanina Latorre".

El reproche de Moria por la actitud de Callejón con Ángel de Brito y Yanina Latorre

La conductora insistió en que nunca le había sugerido hablar mal de sus colegas, sino todo lo contrario. "Yo no te enseñé a hablar mal de ellos. Te dije todo el tiempo que los soltaras", sostuvo.

Pero el reproche más fuerte llegó cuando recordó el reciente encuentro de Callejón con ambos periodistas. "Les fuiste a decir a Ángel de Brito que lo querés y a Yanina Latorre la trataste con una suavidad que un felpudo era poco", disparó.

"Es la terapia que vos decís que no me hace efecto", contestó la actriz, en alusión a la recomendación que Moria le había hecho el día anterior. La conductora, lejos de bajar el tono, retrucó: "Ahí demostrás tu histrionismo, sos muy buena actriz".

María Fernanda Callejón dejará La Mañana con Moria.

En medio del intercambio, ambas contaron los mensajes que habían recibido después de la pelea anterior. "A mí se me explotó el teléfono diciendo: '¡Rajá a esa maleducada!'", reveló Casán. "Y a mí me dicen: '¡Rajá de ahí que Moria te maltrata!'", respondió Callejón.

La One no ocultó su fastidio y defendió el trato que, según su mirada, había tenido con la panelista durante el año: "No sé cómo aguantaste tanto si te parece que yo te maltrato. Se te ha tenido una paciencia de Job, de la Biblia. Se te ha respetado como nadie y se te ha dado un lugar como nadie".

"No seas resentida": el cierre del enfrentamiento

La discusión volvió a girar alrededor de la supuesta obsecuencia de Callejón con los periodistas. "No hace falta que a mí me olfatees, mi amor, porque yo no necesito obsecuentes", lanzó Moria, antes de insistir con el saludo que la actriz había tenido con De Brito.

Cuando Callejón mencionó que el año próximo ya no estaría en el programa, la conductora la frenó: "No estamos hablando de liberarte ni del año que viene. No seas resentida, Fernanda Callejón. Tené humor para las cosas".

La panelista intentó justificar su actitud y aseguró que no tiene ningún conflicto personal con De Brito. Pero Moria cerró con otro reproche: "O mentiste todo el tiempo acá o mentiste todo el tiempo allá". Finalmente, dio por terminado el tema y buscó retomar el programa.

El nuevo enfrentamiento se produjo apenas un día después de que se confirmara que Callejón no continuará en el ciclo durante 2027. La actriz explicó que su contrato finaliza el 31 de diciembre y que no hubo acuerdo para renovarlo, aunque pidió que su salida no fuera relacionada con sus cruces televisivos con Moria.