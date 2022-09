Con los fans expectantes por noticias de Marvel y Star Wars, Disney inicia una nueva D23 Expo

La D23 Expo, convención bienal en la que Disney invita a sus fanáticas y fanáticos a conocer las más importantes novedades y futuras producciones de estudios como Pixar, Star Wars y Marvel, franquicia de la que se aguardan detalles de la anticipada "Fantastic Four" y en la que se rumorea la inclusión de los "X-Men", iniciará este viernes su séptima edición en la ciudad californiana de Anaheim luego de tres años de pausa obligada.

Es que la última vez que se produjo el evento fue en 2019, y si bien su sucesora tenía fecha original prevista para el año pasado, debió posponerse por cuestiones sanitarias en el marco de la pandemia de Covid-19, aunque esta reprogramación les ofrecerá a los organizadores la posibilidad de adelantar lo que se vendrá en 2023 en ocasión del centenario de The Walt Disney Company.

Viernes, sábado y domingo próximos serán los días de reunión de las y los seguidores para participar de decenas de actividades específicas de las marcas de la casa del ratón Mickey en el Centro de Convenciones de la ciudad, ubicada en las afueras de Los Ángeles, en una exposición que ya tiene agotadas sus entradas y que consiguió posicionarse con fuerza en el calendario de la cultura pop a nivel internacional.

La cita se dará un mes y medio después de la famosa Comic-Con de San Diego, llevada a cabo entre el 21 y 24 de julio últimos, en la que tanto Disney como el resto de las productoras de cine, series y editoriales de cómics arrasaron, como de costumbre, en materia de anuncios para el público y los medios sobre sus planes para el futuro.

Al respecto, el CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, utilizó aquella plataforma para dar a conocer la mayoría de los títulos que compondrán las fases 4, 5 y 6 -que integran la "Saga del Multiverso"- del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), iniciado en 2008 con el lanzamiento de "Iron Man" y compuesto hasta la fecha por 29 películas y siete series.

La incursión en historias y personajes hasta ahora nunca vistos o poco explorados durante las aventuras signadas en las primeras fases por la presencia de los Vengadores marcará el ritmo de los próximos lanzamientos, como las cintas "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" y "Blade", y la nueva entrega de la serie "Loki", "Agatha: Coven of Chaos" o "Daredevil: Born Again", que ya están en preparación para la pantalla chica.

Sin embargo, Feige siempre se guarda varios ases bajo la manga, por lo que en esta D23 (D de Disney y 23 por 1923, año en que Walt y su hermano Roy fundaron la compañía) se espera que del lado de Marvel trasciendan los nombres de las producciones aún no conocidas para esta etapa del mundo de superhéroes, así como la forma en que -se prevé- entrarán al UCM los integrantes de "X-Men" y el detalle de los intérpretes que darán vida al reinicio de "Fantastic Four".

También se aguardan nuevas imágenes, tráilers, confirmaciones de elencos y otros detalles de títulos ya confirmados, como las anticipadas "Black Panther: Wakanda Forever" -que llegará a las salas en noviembre de este año-, la serie "Secret Invasion" y la tercera entrega cinematográfica del ácido "Deadpool".

Por su parte, parece que Disney se guardó algunas sorpresas relacionadas con la exitosa franquicia de Star Wars, que en esta ocasión podría dar a conocer el rumbo que tomará la saga luego de abocarse casi exclusivamente a las series tras el término de su tercera trilogía de películas en 2019.

Aunque ya se sabe que los responsables de la saga creada por George Lucas tienen entre manos proyectos como el filme "Roque Squadron" (de Patty Jenkins, en su salto desde las películas de la Mujer Maravilla de la competidora Warner, y con fecha de estreno para 2023), las audiencias aguardan definiciones sobre los proyectos de ese universo que, aunque con mucho secretismo, se cree están asociados a los realizadores Taika Waititi y Rian Johnson.

Otros contenidos que estarían presentes en esa grilla de novedades son la quinta entrega de la saga de "Indiana Jones", y en materia de series la nueva temporada de "The Mandalorian" y los estrenos de "Ahsoka", sobre la aprendiz de Anakin Skywalker encarnada por Rosario Dawson, y "The Acolyte", que girará en torno a los hechos ocurridos en la galaxia mucho antes de lo visto en "La amenaza fantasma" (1999).

Entre los platos fuertes, en manos de la 20th Century -una de las adquisiciones de Disney cuando compró Fox-, se encuentra la secuela de "Avatar", el anticipado filme de James Cameron cuyo tráiler llegó en mayo, y que estrenará en diciembre de este año como parte de una planificación que, hasta el momento, involucra la producción de tres películas más.

Durante la convención también habrá anuncios de Walt Disney Animation y Walt Disney Pictures, así como de Pixar y de los canales de TV, radios y parques de atracciones del conglomerado.

La D23 tendrá su inicio el viernes a la mañana con la ceremonia de "Premios Leyendas de Disney", en la que el presidente y CEO de la empresa, Bob Chapek, homenajeará este año a actrices y actores como Kristen Bell, Patrick Dempsey, Jonathan Groff, Idina Menzel y al fallecido Chadwick Boseman, recordado por su papel como Pantera Negra en el UCM, entre más.

Con información de Télam