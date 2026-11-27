Paula Chaves habló sobre su salida de Tapados de Laburo, el ciclo de Olga, y se refirió a su presente laboral durante una entrevista con José María Listorti.

A cuatro meses de su salida de Tapados de Laburo, el ciclo de Olga, la conductora Paula Chaves habló con José María Listorti y explicó que, aunque había disfrutado mucho de su primer año en el ciclo, con el tiempo dejó de sentirse cómoda con la dinámica del programa.

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En ese marco, explicó: “Yo ya no me estaba sintiendo cómoda, me estaba costando mucho meterme en los temas y hablar de ciertas cosas. Sentía que estaba frenando al resto”. Además, aclaró que su decisión no estuvo relacionada con un problema con sus compañeros ni con el equipo del canal, sino con los cambios que atravesaba el formato y con la dificultad de encontrar su lugar en esa nueva etapa.

Asimismo, explicó que no quería forzarse a encajar en una propuesta con la que ya no se identificaba: “Me tenía que empezar a aggiornar a un formato nuevo y no estoy en una edad para forzar cosas. Quiero laburar de lo que me haga sentir bien y donde yo realmente me pueda mostrar y sentirme como soy yo”.

Pablo Agustín reemplazó a Paula Chaves tras su salida de Olga

El influencer y creador de contenido Pablo Agustín se sumó de manera fija a Tapados de Laburo, el programa de Olga conducido por Nacho Elizalde. Su incorporación se anunció el 4 de agosto durante una emisión del ciclo, luego de varias participaciones como reemplazo.

Su llegada se produjo tras la salida de Paula Chaves. Durante la presentación, Pablo Agustín recibió la bienvenida del equipo y confirmó en sus redes sociales que estaría de lunes a viernes en el ciclo. Desde entonces, participa de las emisiones junto a Nacho Elizalde, Luli González y el resto del equipo. Su presencia también quedó registrada en los programas publicados durante noviembre en la plataforma oficial de Streem.