Paula Chaves reveló la operación a la que se sometió: "No puede ser peor"

Paula Chaves tuvo que pasar por el quirófano y lo contó con todo el humor del mundo en sus redes. La actriz mostró cómo vivió las horas previas a la operación y cómo quedó después. Detrás de las bromas, también habló de un miedo que la acompaña hace tiempo.

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Un nuevo capítulo de sus fobias

Todo empezó en sus historias de Instagram, donde Paula compartió las conversaciones que mantuvo con su médico y con el anestesiólogo. “En un nuevo capítulo de mis fobias. Me tengo que operar la mano y pedí el teléfono del anestesiólogo”, contó. La intervención era en la mano, aunque no especificó el motivo.

Los mensajes de Paula Chaves con sus médicos.

Su miedo a la anestesia

Al especialista le explicó lo que le pasa. “No sé si sabés de mi fobia a la anestesia y a quedar atrapada sin poder despertar”, le escribió. Luego le pidió que le aplicara anestesia local porque, de lo contrario, iba a seguir postergando la operación por pánico.

El médico intentó tranquilizarla: “Como vos prefieras. No va a ser doloroso para nada”. Y Paula contestó con humor: “Parí sin anestesia. Esto no puede ser peor”. La frase se convirtió en la más comentada de su relato.

El día de la operación

Cuando llegó el momento, la actriz compartió el paso a paso. Subió una foto suya en un remis y escribió: “Quien se está por operar la mano y llora en un remis yendo a hacer papelones al sanatorio”. Después mostró a su hermana Delfina, que la acompañó, y bromeó: “Llegó mi acompañante terapéutica”.

Ya en la habitación, posteó una foto en la cama con una bata, lentes de sol y todo el equipo quirúrgico. “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”, escribió. Tres horas más tarde reveló que ya la habían operado y publicó una foto con la mano vendada: “Listo”, dijo.

Paula Chaves mostró que salió bien la operación.

Entre chistes, un remis y una hermana convertida en acompañante terapéutica, Paula demostró que la mejor forma de enfrentar un miedo es contarlo. Con la mano vendada y la fobia a cuestas, ya puede dar el tema por cerrado y sumar la anécdota a su lista de capítulos.