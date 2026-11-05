De qué se tiene que operar Paula Chaves: a qué le tiene fobia la conductora de TV

Paula Chaves contó en sus redes sociales que deberá someterse a una cirugía en una de sus manos y reveló su mayor preocupación.

Paula Chaves atraviesa días de preparativos antes de someterse a una intervención quirúrgica que despertó preocupación por un motivo particular. La modelo y conductora compartió detalles de la situación en sus redes sociales y sorprendió al revelar cuál es el miedo que más la inquieta frente al procedimiento médico.

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De qué se tiene que operar Paula Chaves

Paula Chaves deberá someterse a una cirugía en una de sus manos. Aunque no trascendieron mayores detalles sobre el diagnóstico ni sobre las características de la intervención, la conductora decidió compartir con sus seguidores algunos aspectos de los preparativos previos a la operación.

A través de sus historias de Instagram, publicó capturas de pantalla de conversaciones que mantuvo con los profesionales encargados de atenderla. En particular, mostró parte del intercambio con su médico y con el anestesiólogo, a quienes recurrió para despejar dudas y encontrar una alternativa que le permitiera afrontar el procedimiento con mayor tranquilidad.

Sin embargo, más allá de la cirugía, hubo un aspecto que concentró su atención y terminó convirtiéndose en el protagonista de sus publicaciones: el temor que siente ante la posibilidad de recibir anestesia.

Cuál es la fobia de Paula Chaves: su miedo a la anestesia

La conductora reconoció que su mayor preocupación no está relacionada directamente con la operación, sino con la anestesia y la posibilidad de no recuperar la conciencia después del procedimiento. "En un nuevo capítulo de mis fobias. Me tengo que operar la mano y pedí el teléfono del anestesiólogo", escribió Paula Chaves junto a una captura de uno de los chats que compartió en Instagram.

En el intercambio con el especialista, explicó con mayor precisión qué es lo que le genera tanta angustia: "No sé si sabés de mi fobia a la anestesia y a quedar atrapada sin poder despertar".

La conductora confesó que tiene fobia a la anestesia y que teme quedar dormida sin poder recuperar la conciencia.

La confesión dejó en evidencia que el miedo a perder el control y no poder despertarse es uno de los principales obstáculos que enfrenta antes de ingresar al quirófano. Por ese motivo, buscó establecer un diálogo directo con los profesionales que estarán a cargo de la intervención.

Qué le pidió Paula Chaves al anestesiólogo antes de la operación

Frente a la preocupación que le genera la anestesia, Paula Chaves consultó si existía la posibilidad de realizar el procedimiento únicamente con anestesia local. Su intención era evitar una alternativa que le provocara mayor temor y poder atravesar la cirugía con más tranquilidad.

Incluso, reconoció que, si no encontraba una opción que la convenciera, probablemente continuaría postergando la intervención debido a la fobia.

El profesional intentó llevarle tranquilidad y le respondió: "Como vos prefieras. No va a ser doloroso para nada". De esta manera, buscó transmitirle confianza y despejar parte de las inquietudes que la conductora había manifestado durante la conversación.

La publicación permitió conocer cómo está viviendo los días previos a la operación y el lugar que ocupa el acompañamiento médico en una situación que le genera tanta ansiedad.

El recuerdo de Paula Chaves sobre el parto sin anestesia

Fiel a su estilo espontáneo, la modelo también recurrió al humor para relativizar sus propios temores. Durante el intercambio con el especialista, recordó una experiencia personal que consideró una referencia para afrontar el procedimiento.

Paula Chaves compartió el intercambio que mantuvo con su anestesiólogo y reveló qué alternativa le pidió para afrontar la operación.

"Parí sin anestesia. Esto no puede ser peor", expresó, en alusión a los partos que atravesó durante la maternidad. Además, compartió otra reflexión sobre su insistencia para comunicarse directamente con los profesionales: "Ahora fui por el médico. Ni un límite tengo".

Con esas publicaciones, Paula Chaves volvió a mostrar una faceta cotidiana y cercana, en la que no oculta sus inseguridades y utiliza el humor para atravesar situaciones que le generan miedo. Mientras se prepara para la cirugía de su mano, la anestesia continúa siendo su principal preocupación.