La amiga de Rodrigo Lussich, Mercedes 'Meche' Portillo, murió el 27 de noviembre de 2025 tras una larga lucha contra una enfermedad. A un año del hecho, el periodista compartió un descargo en las redes sociales y señaló el profundo dolor que le ocasionó esta perdida en su vida.

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En ese marco, recordó los viajes que realizaban juntos y explicó la sorpresa por la terrible noticia: "Volvimos de Jujuy, final de gira. Era tarde y estábamos cansados. Cada uno se había pedido un auto en Aeroparque, taza taza. Me adelanté porque el mío ya estaba y, sin querer, sin pensar, sin saber, te dejé atrás. ¿Cómo iba a saber que era la despedida?".

Luego, señaló la culpa que sintió por esa última vez que se vieron: "Después hablamos y el día que entraste a terapia te dije voy para ahí y me dijiste vení mañana mejor. El resto fue veloz, fue un epílogo inexplicable. Luchaste para no rendirte, pero tu cuerpito estaba débil, estaba enfermo. Nunca acusaste al punto de hacernos creer que no te ibas a ir".

finalmente, lanzó unas emotivas palabras de despedida: "Trabajamos, creamos, creímos. Vos creías en mí mucho más que yo mismo. Por eso trato de hacerte honor. Porque hay cosas que no hace falta explicar. Porque me enseñaste que la libertad no se explica: se ejerce".

Quién era Mercedes "Meche" Portillo

Mercedes "Meche" Portillo fue una reconocida productora televisiva y la amiga íntima de Rodrigo Lussich durante casi tres décadas, con quien construyó un vínculo que el propio conductor definía como el de una hermana. A lo largo de su trayectoria en los medios, se desempeñó detrás de cámara en importantes ciclos del espectáculo como Intrusos y acompañó activamente a Lussich y a Adrián Pallares en sus giras teatrales.

Su fallecimiento ocurrió tras permanecer internada en terapia intensiva debido a un cuadro de neumonía bilateral que derivó en graves complicaciones respiratorias. Su partida generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y televisivo argentino.