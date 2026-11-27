A casi doce años de su muerte, la figura de Roberto Gómez Bolaños sigue siendo una de las más queridas de la televisión de habla hispana. El creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado murió el 28 de noviembre de 2014, y los detalles de sus últimos días siguen despertando interés. Fue su esposa, Florinda Meza, quien con los años fue contando cómo vivió ese momento.

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Una salud que se fue apagando

Según se informó, desde 2013 el humorista, conocido como Chespirito, tenía complicaciones respiratorias y cardiovasculares. El Parkinson, además, redujo casi por completo su movilidad en 2014, y lo llevó a un retiro absoluto. Murió a los 85 años en su casa de Cancún, acompañado por Meza.

Roberto Gómez Bolaños sufrió mucho en sus últimos días.

La causa de su muerte

Los medios mencionan distintas descripciones: complicaciones respiratorias o insuficiencia cardíaca, ambas vinculadas con el Parkinson y con las secuelas de su edad. Meza explicó que esa enfermedad aceleró el resto de sus problemas de salud.

El relato de Florinda

La actriz, que interpretó a Doña Florinda, contó en distintas entrevistas cómo fueron sus últimos momentos. Según su relato, Roberto murió en sus brazos, tranquilo, mientras que ella estaba muy triste. Recordó que fue un momento muy doloroso.

En una charla con Ventaneando en 2015, Meza contó que, en esos días, él a veces fijaba la mirada en un punto y, sin razón aparente, empezaba a sonreír. Para ella, eso reforzó la idea de que había algo más allá de lo terrenal.

Un mensaje que no pudo terminar

Años después, en 2017, dijo ante Gustavo Adolfo Infante que, instantes antes de morir, él intentó darle un mensaje de despedida. No lo logró por su estado de salud, algo que la dejó con una tristeza muy grande.

Una carta, diez años después

En 2024, Meza compartió en un video una carta de despedida que, según contó, le llegó a las manos una década después. En ella, Roberto le pedía que no llorara por él. "Ánimo, mi niña hermosa, que pronto será primavera", decía, según lo que ella leyó. Meza la calificó como "una hermosa despedida".

Un legado que sigue

Chespirito dejó personajes que atravesaron generaciones y países. Su historia, más allá de las despedidas, se sigue recordando en cada repetición de sus programas. Y para su esposa, el recuerdo sigue vivo, con la certeza de que, como él le escribió, la primavera siempre vuelve.