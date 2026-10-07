A qué se dedica Paula Robles, la madre de los hijos de Marcelo Tinelli

Paula Robles mantiene un perfil alejado de la exposición mediática, aunque su nombre continúa vinculado a Marcelo Tinelli, con quien tuvo dos hijos. A los 59 años, la artista atraviesa una etapa enfocada en la creación y en nuevos proyectos escénicos relacionados con la danza y otras disciplinas.

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Paula Robles y su trayectoria artística

La danza ocupa un lugar central en la carrera de Paula Robles, quien desarrolló durante años un recorrido propio dentro del ambiente artístico. Si bien su relación con Marcelo Tinelli la convirtió en una figura conocida para el público, su actividad profesional siempre estuvo ligada principalmente al escenario.

Con el paso del tiempo, la artista amplió sus intereses y comenzó a explorar otros roles dentro de las producciones escénicas. Además de participar como intérprete, se involucró en procesos creativos y propuestas de carácter independiente, con una búsqueda alejada de los formatos televisivos más comerciales.

Su trabajo combina la danza con diferentes expresiones artísticas y suele abordar temáticas vinculadas con las emociones, los vínculos y las experiencias personales.

La ex pareja de Marcelo Tinelli mantiene un perfil alejado de la exposición mediática y enfoca su presente en el arte.

De qué trabaja Paula Robles actualmente

Actualmente, Paula Robles se encuentra al frente de “GABRIELA”, una propuesta teatral que dirige y que se presenta los jueves en el Teatro Estación Almagro. El espectáculo representa una nueva etapa dentro de su recorrido profesional y reúne distintas disciplinas sobre el escenario.

La obra fue desarrollada junto a la producción de Mulleres y parte de una historia con un significado especial para la artista. El proyecto comenzó como una búsqueda creativa y terminó adquiriendo también un carácter de homenaje relacionado con aspectos de su historia personal.

A través de sus redes sociales, Robles compartió imágenes y videos correspondientes a distintas instancias del proceso. Los ensayos y el armado de la puesta permitieron conocer parte del trabajo que existe detrás del espectáculo.

La danza, el arte y los nuevos proyectos de Paula Robles

A lo largo de su carrera, Paula Robles sostuvo una relación estrecha con la danza y encontró en esa disciplina una herramienta para expresarse. Sin embargo, sus proyectos más recientes muestran una búsqueda que trasciende el baile y apuesta por integrar diferentes lenguajes escénicos.

Las propuestas independientes ocupan un lugar importante en esta etapa. Se trata de trabajos que le permiten involucrarse en distintas instancias de creación y desarrollar una mirada artística personal, lejos de la lógica de la televisión y de la exposición permanente.

Esta elección también explica su bajo perfil. Aunque su vínculo con Marcelo Tinelli y su relación con el mundo del espectáculo hacen que su nombre aparezca periódicamente en los medios, Robles mantiene el foco en sus actividades profesionales.

Paula Robles mantiene una extensa trayectoria vinculada con la danza y las artes escénicas

La vida de Paula Robles lejos de Marcelo Tinelli

La trayectoria de Paula Robles también se desarrolló en paralelo a su vida familiar. Su relación con Marcelo Tinelli, con quien tuvo a sus hijos Francisco y Juana, fue durante años uno de los aspectos más conocidos de su vida pública.

Sin embargo, con el paso del tiempo la artista consolidó un camino propio. Mientras otros integrantes de la familia Tinelli continúan teniendo una fuerte presencia mediática, Robles mantiene una exposición mucho más limitada y prioriza sus proyectos vinculados con el arte.

A los 59 años, su presente profesional está marcado por la creación, la dirección y la danza. “GABRIELA” representa así una nueva expresión de una carrera que continúa evolucionando y que encuentra en el escenario un espacio para transformar experiencias personales en propuestas artísticas.