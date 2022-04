"Y las arañas de Marte", unipersonal inspirado en David Bowie, se presentará en Casa Brandon

"Y las arañas de Marte", el unipersonal performático creado e interpretado por la actriz Ana Schmukler inspirado en el universo de David Bowie, se presentará con entrada a la gorra los jueves de mayo a las 21 en Casa Brandon (Luis María Drago 236).

"The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" fue el disco que llevó a Bowie a la fama y definió al glam, un movimiento que cambió la estética del rock. Ziggy Stardust fue su creación, su alter ego, un ser que llega del espacio para traer un mensaje de amor y esperanza.

A través de Ziggy Stardust, Schmukler indaga en una textualidad íntima y personal desde el gesto escénico opuesto: una forma plagada de brillos, movimientos grandes y micrófono amplificado al público mientras se reflexiona sobre el amor y la soledad, la búsqueda del éxito, la existencia de algo más grande y misterioso que nos contiene.

Al cierre de cada jueves, se presentará un show musical. El 5 de mayo será el turno de Celina Silveyra: el 12 de Montarosa; el 19 de Manu Caizza y Vero Mayorga; y el 26 de Gi Pegnotti.

Las reservas se realizan a través de Alternativa Teatral y la entrada será a la gorra (con un mínimo sugerido de $600).

Con información de Télam