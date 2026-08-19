Cuándo termina Gran Hermano y cuándo es la final del reality de Telefe: la fecha tentativa

Gran Hermano se acerca a su definición después de aproximadamente cinco meses de competencia en la casa más famosa del país.

La definición de Gran Hermano entra en su tramo decisivo y Telefe ya analiza cómo continuará su programación después del reality. Mientras los participantes buscan asegurarse un lugar entre los finalistas, comenzaron a circular distintas versiones sobre la fecha elegida para conocer al ganador de esta edición.

Cuándo termina Gran Hermano: la fecha tentativa

Después de aproximadamente cinco meses de competencia, Gran Hermano Generación Dorada se encamina hacia su definición. Según reveló Paula Varela en Intrusos, por América TV, la fecha tentativa para el cierre del reality sería el domingo 6 de septiembre.

La información surge en medio de una etapa clave del programa conducido por Santiago del Moro, cuando cada gala de eliminación puede modificar las estrategias dentro de la casa. Con el final cada vez más cerca, los participantes buscan consolidar alianzas y llegar a las últimas instancias de la competencia.

Sin embargo, esa no sería la única fecha que circuló públicamente. En los últimos días también aparecieron versiones que ubican la gran definición unos días después, por lo que la fecha definitiva todavía genera expectativa entre los seguidores del ciclo.

Cuándo sería la final de Gran Hermano según Ángel de Brito

Otra versión sobre el cierre de Gran Hermano fue difundida por Ángel de Brito durante una emisión de LAM. El conductor señaló que la final se realizaría el 14 de septiembre, mientras que al día siguiente tendría lugar un programa especial con el ganador.

“GH termina el 15 de septiembre. El 14 es la final y el 15 hay un programa especial con el ganador y ahí termina”, explicó de Brito durante el programa.

De esta manera, existen dos fechas diferentes que fueron mencionadas públicamente: el 6 de septiembre, señalado como fecha tentativa por Paula Varela, y el 14 de septiembre para la gran final, según la información brindada por Ángel de Brito.

La definición oficial dependerá de la planificación de Telefe y de cómo se termine de organizar la última etapa del reality.

Qué programa reemplazará a Gran Hermano en Telefe

El cierre de Gran Hermano también está relacionado con los próximos movimientos de Telefe. El canal prepara el estreno de Pop Stars, un reality musical que tendrá a Nico Vázquez como conductor.

El nuevo programa originalmente tenía previsto comenzar antes, pero su lanzamiento se habría retrasado alrededor de un mes. La intención es que Pop Stars comparta parte del prime time con el ciclo de Santiago del Moro y continúe en pantalla hasta fines de noviembre.

Luego, Telefe tiene previsto poner al aire una nueva temporada de MasterChef. El objetivo del canal sería que el reality gastronómico permanezca en pantalla durante el verano y pueda extenderse hasta marzo de 2027.

Paula Varela reveló una fecha tentativa para el final de Gran Hermano durante una emisión de Intrusos por América TV.

Quién podría ganar Gran Hermano

Mientras se define el calendario de Telefe, dentro de la casa aumenta la tensión por la cercanía de la final. Las alianzas, los enfrentamientos y las estrategias cobran un peso cada vez mayor a medida que quedan menos participantes en competencia.

En este contexto, Ángel de Brito también sorprendió al compartir sus pronósticos sobre quién podría quedarse con el premio mayor de Gran Hermano. Sus declaraciones alimentaron las especulaciones sobre el desenlace y sumaron un nuevo foco de atención a la recta final.

Por ahora, la fecha del 6 de septiembre aparece como una posibilidad para el cierre, aunque la versión del 14 de septiembre como día de la final mantiene abierta la discusión. Telefe será el encargado de confirmar cuándo se conocerá oficialmente al ganador de esta edición.