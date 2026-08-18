Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado de ayer lunes 17 de agosto 2026

Alejandra Majluf y Luana Fernández protagonizaron el mano a mano final de una gala que terminó con una nueva eliminación.

La gala de eliminación de Gran Hermano del lunes 17 de agosto dejó una nueva salida y modificó la recta final del reality de Telefe. La jornada tuvo una dinámica especial por la presencia de exjugadores junto a las nominadas y terminó con una definición entre dos participantes.

Quiénes estaban nominados en Gran Hermano

La gala del 17 de agosto comenzó con cinco jugadoras en placa, cada una acompañada por un exparticipante que había ingresado nuevamente a la casa para apoyarla durante los últimos días.

Las nominadas eran:

Charlotte Caniggia, acompañada por Sebastián Cola.

Luana Fernández, junto a Danelik Galazán.

Alejandra Majluf, con Jenny Mavinga.

Tamara Paganini, acompañada por Nazareno Pompei.

Yanina Zilli, junto a Martín Rodríguez.

La presencia de los exjugadores fue una de las particularidades de esta etapa de Gran Hermano: Generación Dorada. Además de acompañar a las participantes, las visitas quedaron directamente vinculadas a su permanencia: si la jugadora era eliminada, su acompañante también debía abandonar la casa.

Cómo fue la eliminación de Gran Hermano

A medida que avanzó la gala, la definición comenzó a concentrarse en dos participantes. Finalmente, el mano a mano quedó entre Alejandra Majluf y Luana Fernández, quienes dependían del voto del público para continuar en la competencia.

La expectativa se mantuvo hasta el anuncio final de Santiago del Moro, cuando se conoció quién debía abandonar la casa en la recta decisiva del reality.

Por decisión de los espectadores, Alejandra Majluf fue eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada. De esta manera, la actriz quedó fuera de la competencia cuando restan pocas semanas para conocer a la ganadora de esta edición.

Al momento de despedirse, Majluf expresó su emoción por la experiencia: “Gracias chicos por este tiempo... Chicos, me voy bien. Esto para mí fue un sueño, no me lo esperaba. ¡Los quiero!”.

Qué pasó con Jenny Mavinga después de la eliminación

La salida de Majluf también significó el final de la participación de Jenny Mavinga, quien había ingresado a la casa como su acompañante. Sin embargo, el vínculo entre ambas no terminó de la mejor manera.

Durante los últimos días de convivencia, las dos protagonizaron un inesperado enfrentamiento. Así, la despedida de Majluf no solo implicó dejar atrás la competencia, sino también ponerle punto final a una relación que había comenzado como parte de la dinámica especial de esta gala.

Con ambas fuera de la casa, Gran Hermano quedó con ocho participantes en carrera.

Alejandra Majluf fue eliminada de Gran Hermano por decisión del público y dejó la competencia en la recta final del reality.

Quiénes siguen en Gran Hermano

Tras la eliminación de Alejandra Majluf, las ocho jugadoras que continúan en competencia son:

Solange “Sol” Abraham.

Pincoya.

Yanina Zilli.

Luana Fernández.

Tamara Paganini.

Charlotte Caniggia.

Mariela Pietro.

Yisela “Yipio” Pintos.

La eliminación modificó el escenario de cara a la gran definición. Cada una de las participantes que permanece en el reality buscará convertirse en la nueva ganadora de la edición.

Una mujer volverá a ganar Gran Hermano Argentina

La temporada de Gran Hermano también tiene un dato histórico: después de 19 años, el título quedará nuevamente en manos de una mujer.

La última ganadora mujer de la versión argentina había sido Marianela Mirra, quien se consagró en 2007. Desde entonces, las distintas ediciones tuvieron ganadores hombres, por lo que esta temporada marcará el regreso de una campeona al reality.

Con ocho jugadoras todavía en competencia, la definición comienza a acercarse y cada eliminación adquiere mayor importancia. La salida de Alejandra Majluf dejó conformado el grupo que disputará las próximas instancias hasta conocer a la nueva ganadora de Gran Hermano Argentina.