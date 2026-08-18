Quién es la novia de Tato de Gran Hermano: el participante confirmó su relación

La pareja confirmó su noviazgo con un romántico video grabado en las playas de Punta Cana, donde compartieron un beso frente al mar.

El romance que nació durante Gran Hermano finalmente salió a la luz. Tato Algorta y Luz Tito sorprendieron a sus seguidores al confirmar públicamente que están en pareja después de meses de rumores, señales y declaraciones que habían alimentado las versiones sobre un vínculo amoroso entre ambos exparticipantes.

Quién es Luz Tito, la novia de Tato

Luz Tito fue una de las participantes más destacadas de Gran Hermano 2025 y logró llegar hasta las instancias finales del reality. La joven terminó en el tercer puesto, detrás de Ulises Apóstolo y de Tato, quien se consagró ganador de esa edición.

Durante su permanencia en la casa, Luz protagonizó una particular cercanía con el uruguayo. Sin embargo, en aquel momento se encontraba en pareja con Alberto, un joven español al que conocían con el apodo de “Pestañas”. Incluso llegó a convivir algunos días dentro del reality junto a ella y Tato.

Por entonces, Luz negaba que pudiera existir algo más que una amistad entre ambos participantes. Sin embargo, una vez finalizada aquella relación, los rumores sobre un posible romance con el ganador de Gran Hermano comenzaron a crecer.

Cómo comenzó el romance entre Tato y Luz

La relación entre Tato y Luz se fue construyendo después de su paso por el reality. Aunque durante meses evitaron confirmar públicamente que estaban juntos, distintas señales hicieron crecer las sospechas de sus seguidores.

A comienzos de año, el periodista Fede Flowers había asegurado que ambos compartían fines de semana en el departamento de Algorta. Incluso, según aquella versión, algunos fanáticos aguardaban en las inmediaciones del edificio para intentar verlos.

Las especulaciones aumentaron a fines de junio, cuando los dos participaron de El Ejército de la Mañana, de Bondi Live. Durante la transmisión, Santiago del Moro les hizo llegar un mensaje que fue leído al aire por Santiago Riva Roy.

“Santi del Moro dice ‘mandales un beso a Luz y a Tato, son lo más, qué bueno que estén juntos después de tantas vueltas’”, expresó el periodista. Los dos reaccionaron con sonrisas y agradecieron el comentario, aunque todavía evitaron confirmar el romance.

Tato y Luz habían hablado de sus sentimientos

Antes del anuncio oficial, ambos ya habían reconocido públicamente que existían sentimientos entre ellos. En una entrevista realizada por Daniela Celis para Streams Telefe, la influencer les preguntó directamente si alguna vez se habían enamorado.

“Yo me enamoré y es hermoso”, respondió Luz. Tato, por su parte, fue todavía más contundente: “Estoy feliz mal. Estoy rebien, sintiendo cosas que nunca había sentido”. Cuando Celis quiso saber si esos sentimientos eran correspondidos, Algorta respondió con mayor cautela: “No sé, yo solo puedo hablar de lo que me pasa a mí”.

En aquella misma charla, Luz destacó la “sensibilidad y caballerosidad” de Tato, mientras que él reconoció que era más celoso que ella.

Tato Algorta y Luz Tito habían dado varias señales de cercanía desde que terminó Gran Hermano, aunque durante meses evitaron confirmar su relación.

Tato y Luz confirmaron su noviazgo en Punta Cana

La confirmación definitiva llegó en los últimos a través de las redes sociales. Tato y Luz publicaron simultáneamente un video grabado en las playas de Punta Cana. En las imágenes, Luz aparece bailando sobre la arena con un traje de baño rojo y el mar Caribe como escenario. Segundos después, Tato aparece detrás de ella, la toma de la cintura y le da un beso que confirmó oficialmente el romance. “Mi corazón está feliz”, escribieron ambos junto al video, que rápidamente se viralizó y recibió miles de reacciones.

La reacción de los ex Gran Hermano

La noticia generó sorpresa entre varios de sus antiguos compañeros de Gran Hermano. Daniela Celis celebró el anuncio con un entusiasta “DALEEE GRITALOOO AL MUNDOOO ENTEROOO”, mientras que Ulises Apóstolo comentó con ironía: “Estoy tan sorpresa como todos ustedes”.

Catalina Gorostidi, en tanto, escribió: “¡ME ESTÁN JODIENDO! Nunca lo hubiese imaginado. Viva el amoooooor”. También dejaron mensajes Fefe Bongiorno, Luchi Patrone, Chiara Mancuso, Lizardo Ponce y Pepe Ochoa. La agencia Multitalent, que representa a ambos, reveló además el esfuerzo detrás del secreto: “El secreto más difícil que tuve que guardar en mi VIDA”.

Así, después de meses de especulaciones, Tato y Luz finalmente hicieron oficial una historia de amor que comenzó dentro de la casa de Gran Hermano y continuó lejos de las cámaras.