Denisse González grabó un comunicado y contó cuál es su verdadero diagnóstico: "Lamentablemente"

Denisse González encendió las alarmas de sus miles de seguidores luego de haber estado internada de urgencia. Tras varios días de silencio y preocupación, la exparticipante de Gran Hermano reapareció en sus redes sociales y grabó un conmovedor comunicado donde detalló con precisión el complejo cuadro de salud que le toca atravesar.

“Fui a hacerme un chequeo de rutina y terminé internada”, comenzó relatando la joven en un video donde se la vio con un micrófono en mano y tomando mate, intentando llevar tranquilidad a sus fans. Según explicó, la situación se tornó crítica de forma inesperada cuando los médicos detectaron un nivel alarmantemente bajo de plaquetas en su organismo.

“Para que entiendan, una persona normal tiene entre 150.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a urgencias solo con 3.000”, reveló sorprendida. Al explicar las funciones de las plaquetas, la influencer detalló que son las encargadas de frenar los sangrados y que, en niveles tan bajos, existía un riesgo severo de sufrir hemorragias internas.

Con su estilo desenfadado, Denisse graficó el cuadro clínico con una frase muy particular: “Mi cuerpo se bugeó. El cuerpito piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”. A partir de allí, debió someterse a infinidad de estudios matutinos para descartar patologías autoinmunes severas o enfermedades de mayor gravedad.

El tratamiento que no funcionó y el diagnóstico actual

Pese a que el abanico de posibilidades más graves afortunadamente se fue descartando, Denisse admitió que el camino médico no viene siendo fácil. “La peor noticia fue que el primer tratamiento que hicimos, que fue de corticoides, no funcionó”, confesó con angustia.

Ante esta situación, los especialistas decidieron avanzar con otra alternativa terapéutica. “Ahora me pusieron algo que se llama gammaglobulina. De acuerdo a lo que me explicaron, solamente es un parche. Yo ahora tengo unas plaquetitas para vivir mi vida y estar en mi casa, pero lamentablemente mis plaquetas van a seguir bajando”, advirtió.

En ese sentido, aclaró que la medicación aplicada tuvo como único fin sacarla de la zona de peligro inminente: “Esto lo hicimos para que salga del estado de riesgo y pueda tener una vida normalita, que no esté durmiendo y de repente, ¡caput!”.

Los síntomas que ignoró y la premonición que le salvó la vida

A la hora de hacer memoria sobre las señales de alerta que envió su cuerpo antes de la internación, la joven reconoció que hubo síntomas a los que no le dio importancia. “Tenía moretones en el cuerpo y unos puntitos rojos que se llaman petequias, que yo los confundí con alergia. A todo esto no le di bola”, admitió.

Lo más impactante de su relato fue el cómo llegó a hacerse el análisis clave: “Yo me hago un chequeo general una vez al año. Un día me desvelé y fui cuatro días antes de lo que tenía planeado. Además se me canceló un viaje... esos cuatro días podrían haber cambiado toda esta historia”.

Pese a la incertidumbre sobre qué tratamiento encarará la semana próxima, la exparticipante del reality se mostró con ánimos de dar batalla: “Uno no elige estas cosas, pero sí puede elegir cómo atravesarlas. Yo elegí atravesarlas con el mejor humor posible. Son días difíciles, pero vamos a tirar buenas energías. Como me dijo una persona que quiero mucho: siempre es un día más cerca de la curación”.