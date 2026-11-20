La próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity será el martes 24 de noviembre y definirá quién abandona la competencia.

La competencia de cocina de Telefe atraviesa una nueva semana de desafíos y definiciones. MasterChef Celebrity 2026 ya tiene fecha para su próxima gala de eliminación, mientras los participantes se preparan para enfrentar distintas pruebas que pueden poner en riesgo su continuidad en el reality conducido por Wanda Nara.

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Cuándo es la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026

La próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity será el martes 24 de noviembre. Ese día, los participantes que lleguen a la instancia decisiva deberán demostrar sus habilidades frente al jurado para conservar su lugar en el certamen.

La semana tendrá una programación especial, con diferentes instancias que definirán quiénes quedan en riesgo. Como todas las semanas, este viernes no habrá una emisión del reality de cocina en su formato habitual, ya que la pantalla de Telefe estará ocupada por MasterChef Junior.

De esta manera, la competencia retomará su recorrido durante el fin de semana con una gala de beneficios, continuará el lunes con la última oportunidad para evitar la eliminación y tendrá su definición el martes.

Cómo será la programación de MasterChef Celebrity esta semana

La agenda de MasterChef Celebrity tendrá tres emisiones importantes antes de conocer al próximo eliminado. Cada una contará con una dinámica particular y será determinante para el futuro de los concursantes.

El domingo se realizará la gala de beneficios, una instancia en la que los participantes buscarán destacarse con sus preparaciones para conseguir las medallas que entrega el programa. Sin embargo, no todos tendrán motivos para celebrar: quien presente el peor plato pasará directamente a la gala de eliminación del martes.

El lunes será el turno de la gala de última chance. En esta oportunidad, competirán quienes hayan obtenido el delantal gris y deberán demostrar que están a la altura de la exigencia del certamen. El objetivo será convencer al jurado y evitar quedar entre los candidatos a abandonar la competencia.

Finalmente, el martes 24 de noviembre llegará la gala de eliminación, en la que se conocerá quién será el nuevo participante que deberá despedirse del programa.

Qué pasó en la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity

La última definición de MasterChef Celebrity tuvo un desenlace particular. Rocío Robles y Edith Hermida quedaron comprometidas después de presentar sus preparaciones, por lo que sus lugares dentro del reality estuvieron en peligro.

Sin embargo, el jurado tomó una decisión inesperada: ninguno de los participantes fue eliminado. La determinación estuvo relacionada con el buen rendimiento general que demostraron los concursantes durante la competencia.

De esta manera, ambas lograron continuar en el certamen y tendrán una nueva oportunidad para demostrar sus habilidades culinarias en las próximas pruebas.

La decisión también mantuvo intacta la cantidad de competidores de cara a una nueva semana, en la que las exigencias aumentarán a medida que se acerque la etapa final del programa.

Rocío Robles y Edith Hermida lograron continuar en el certamen después de que el jurado decidiera no eliminar a ninguna de las dos en la última gala.

Quiénes fueron los participantes eliminados de MasterChef Celebrity 2026

Desde el comienzo de la competencia, varias figuras del espectáculo, el periodismo y la música quedaron fuera de MasterChef Celebrity después de no conseguir superar las exigencias del jurado.

Hasta el momento, los participantes eliminados son:

Pachu Peña.

Paula Trapani.

Morena Beltrán.

Alejandro Lerner.

Diego Ramos.

Julieta Nair Calvo.

Con seis eliminaciones concretadas y una competencia que continúa sumando desafíos, el reality se encamina hacia nuevas definiciones. La próxima gala del martes 24 de noviembre será clave para conocer quién se suma a la lista de eliminados y qué figuras consiguen avanzar una semana más en la cocina de Telefe.