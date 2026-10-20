MasterChef Junior: quiénes son los 14 participantes del reality de Telefe

Los 14 participantes de MasterChef Junior tienen entre 8 y 13 años y se enfrentan a distintos desafíos culinarios para demostrar su talento en la cocina de Telefe

El regreso de MasterChef Junior a Telefe renovó la apuesta por la cocina infantil con 14 participantes de entre 8 y 13 años que buscan conquistar al jurado con sus preparaciones. Con Verónica Lozano en la conducción y figuras reconocidas al frente de la evaluación, el reality volvió a la pantalla después de diez años con emoción, creatividad y desafíos culinarios.

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Quiénes son los 14 participantes de MasterChef Junior

La nueva temporada presentó a un grupo de pequeños cocineros con personalidades muy distintas, que sorprendieron desde el primer programa por sus ocurrencias, sus historias y su entusiasmo frente a las hornallas.

Estos son los 14 participantes de MasterChef Junior y algunos de los detalles que marcaron su debut:

Teo (12 años): se emocionó al conocer a Ian Lucas, su ídolo. En la primera prueba cocinó con Giulietta una hamburguesa bautizada en homenaje a las figuras del programa.

Giulietta (11 años): llegó al estudio con una varita mágica y la utilizó para agregarle un toque especial a su preparación.

Dante (8 años): es el concursante más pequeño de la edición. Junto a Alma elaboró la hamburguesa «AlDan Smash», que recibió elogios del jurado.

Ámbar (12 años): se presentó con un peluche de Remy, el personaje de Ratatouille. Germán Martitegui la apodó «la carnicera» durante el desafío.

Renata (12 años): cocinó con Ringo y se destacó por su entusiasmo. La dupla logró convencer a los jueces con el sabor y la presentación de su plato.

Alma (9 años): su compañero Dante la definió como «la arquitecta» del equipo. Juntos consiguieron subir al balcón y asegurarse el beneficio de la semana.

Ringo (12 años): no pudo contener las lágrimas de felicidad al ingresar al estudio. Después, junto a Renata, logró superar la primera prueba.

Valentín (11 años): formó equipo con Tomás y ambos sorprendieron con su sentido del humor al llamar «Juan» a su hamburguesa.

Zoi (9 años): cocinó con autonomía junto a Camille y también hizo reír a sus compañeros y al jurado con un chiste.

Camille (10 años): llamó la atención con un vestuario completamente rojo y preparó junto a Zoi una hamburguesa bautizada «El gran desastre».

Toto (9 años): lució unos llamativos anteojos anaranjados y sorprendió con unos pepinillos crocantes que preparó sin haberlos probado previamente.

Aurora (11 años): mostró una conexión inmediata con Emilia. Con la ayuda de Martitegui, presentó la hamburguesa «Es mi hora».

Tomás (13 años): es el participante de mayor edad de esta temporada. Cocinó con Valentín y consiguió superar el desafío inaugural.

Emilia (12 años): se destacó por el sabor de su salsa y por la buena relación que estableció con Aurora desde el comienzo del certamen.

Cómo fue el estreno de MasterChef Junior en Telefe

El primer programa estuvo marcado por los nervios y la emoción de los chicos, que se enfrentaron a su primer desafío culinario en equipos. La consigna inicial consistió en preparar hamburguesas, una prueba que permitió observar tanto las habilidades de los participantes como su capacidad para trabajar en conjunto.

Entre los momentos más destacados estuvieron el encuentro de Teo con Ian Lucas, la emoción de Ringo al ingresar al estudio y el apoyo que recibió Ámbar después de angustiarse ante la posibilidad de quedar eliminada.

La temporada tendrá una emisión semanal, una modalidad pensada en función de la edad de los concursantes. El formato combina competencia, aprendizaje y entretenimiento, con desafíos adaptados a los jóvenes cocineros.

El estreno de MasterChef Junior estuvo marcado por la emoción y el trabajo en equipo.

Quiénes conducen MasterChef Junior y quiénes integran el jurado

Verónica Lozano está al frente de esta nueva edición de MasterChef Junior, mientras que Germán Martitegui y Maru Botana regresaron para evaluar los platos y acompañar a los participantes durante las pruebas.

A ellos se sumó Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity en la temporada 2025/2026, quien también despertó la admiración de algunos de los pequeños concursantes.

Con 14 participantes, nuevas recetas y un equipo de figuras reconocidas, Telefe recuperó el formato infantil con una propuesta que combina la competencia gastronómica con las historias personales de sus protagonistas.