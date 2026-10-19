Dónde ver online MasterChef Junior 2026: esta es la forma

La nueva temporada de MasterChef Junior llega a la televisión argentina con una propuesta que combina cocina, desafíos y entretenimiento para toda la familia. Con Vero Lozano al frente y un jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas, el certamen también ofrece alternativas digitales para seguir cada episodio.

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MasterChef Junior 2026: dónde ver online los episodios completos

La tercera temporada de MasterChef Junior en Argentina se puede seguir a través de Telefe y HBO Max , que transmitirán cada nuevo episodio de manera simultánea. El programa se emite los viernes a las 21.30, por lo que ambas opciones permiten acompañar la competencia desde su estreno semanal.

en Argentina se puede seguir a través de , que transmitirán cada nuevo episodio de manera simultánea. El programa se emite los viernes a las 21.30, por lo que ambas opciones permiten acompañar la competencia desde su estreno semanal. Para quienes buscan MasterChef Junior online , HBO Max es una de las principales alternativas, ya que también mantiene disponibles los capítulos completos después de su emisión. De esta manera, la plataforma permite acceder a los episodios ya estrenados sin depender exclusivamente del horario de la transmisión televisiva.

, HBO Max es una de las principales alternativas, ya que también mantiene disponibles los capítulos completos después de su emisión. De esta manera, la plataforma permite acceder a los episodios ya estrenados sin depender exclusivamente del horario de la transmisión televisiva. La propuesta amplía las posibilidades para seguir el concurso y facilita que cada espectador elija entre la emisión en vivo y el contenido disponible bajo demanda. Los detalles de acceso y disponibilidad pueden variar según las condiciones de la plataforma y el tipo de suscripción.

Qué días y a qué hora se transmite MasterChef Junior

La competencia infantil se emite todos los viernes a las 21.30, con transmisión simultánea por Telefe y HBO Max. El horario permite seguir en directo las pruebas culinarias, las devoluciones del jurado y los momentos decisivos de cada programa.

Además de la emisión principal, la producción contará con otras señales que incorporarán los episodios en distintos momentos de la semana. Esta distribución permitirá que el público tenga nuevas oportunidades para ver el ciclo, incluso cuando no pueda acompañar el estreno.

La programación incluye también una propuesta especial vinculada con el universo digital del canal: Streams Telefe realizará una transmisión en vivo los viernes desde las 21, con Juli Castro y Mernuel. Ambos reaccionarán a lo que suceda en el certamen y ofrecerán comentarios durante el desarrollo de la competencia.

TNT y Discovery Home & Health: otras opciones para ver MasterChef Junior

Quienes no puedan seguir el estreno del viernes tendrán alternativas adicionales para ver MasterChef Junior a través de la televisión por cable.

TNT emitirá cada capítulo al día siguiente de su estreno original. De esta manera, los episodios estarán disponibles los sábados, de acuerdo con el esquema de programación informado para esta temporada.

Por su parte, Discovery Home & Health incorporará los programas una semana después de la emisión inicial y ofrecerá maratones especiales. Esta opción permitirá recuperar distintos momentos de la competencia y seguir el recorrido de los participantes a lo largo de la temporada.

A estas señales se suma HBO Max, que conservará los capítulos completos ya emitidos para su reproducción posterior. Así, la oferta combina estrenos simultáneos, emisiones diferidas y acceso digital bajo demanda.

Quiénes conducen y participan en MasterChef Junior 2026

Esta edición tiene a Vero Lozano como conductora y presenta un jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas. Los tres estarán a cargo de evaluar las preparaciones y acompañar el desempeño de los pequeños concursantes durante los desafíos.

Los participantes tienen entre 8 y 13 años y deberán demostrar creatividad, conocimientos culinarios y capacidad para resolver distintas pruebas frente a las hornallas. A diferencia de la versión protagonizada por adultos, el formato infantil busca equilibrar la competencia con el aprendizaje y la diversión.

Con varias opciones para seguir los episodios, MasterChef Junior online se suma a la oferta de entretenimiento de Telefe y HBO Max, con emisiones semanales y alternativas para quienes prefieran ver los programas después de su estreno.