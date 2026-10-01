MasterChef Junior: quiénes son los jurados del programa de Telefe

El reality contará con un jurado integrado por Ian Lucas, Germán Martitegui y Maru Botana, mientras que Verónica Lozano estará al frente de la conducción de la competencia gastronómica.

MasterChef Junior prepara su llegada a la pantalla de Telefe con una edición especialmente pensada para los más chicos. El reality contará con 12 participantes seleccionados entre chicos y chicas de 8 a 13 años, además de un jurado integrado por reconocidas figuras vinculadas con la televisión y la gastronomía.

{{{htmlAmp}}}

Quiénes son los jurados de MasterChef Junior

El jurado de MasterChef Junior estará integrado por Ian Lucas, Germán Martitegui y Maru Botana. Los tres tendrán la responsabilidad de evaluar las preparaciones de los participantes y acompañarlos a lo largo de las distintas instancias de la competencia.

La incorporación de Ian Lucas suma al programa una figura vinculada principalmente con el mundo digital y el entretenimiento. El creador de contenido tendrá un rol junto a dos reconocidos referentes de la gastronomía y la televisión argentina.

Germán Martitegui, por su parte, volverá a ocupar el lugar de jurado dentro de una producción relacionada con la franquicia MasterChef. El chef ya cuenta con una extensa trayectoria en el formato y es una de las figuras habituales de las distintas ediciones del reality culinario.

La tercera integrante será Maru Botana, reconocida chef y conductora, que también cuenta con una amplia experiencia en programas gastronómicos y de entretenimiento.

Germán Martitegui y Maru Botana, al frente de la evaluación

La presencia de Martitegui y Botana permitirá incorporar al MasterChef Junior la mirada de dos figuras con una extensa trayectoria en la cocina y la televisión.

El desafío para el jurado será evaluar las elaboraciones realizadas por participantes de entre 8 y 13 años, teniendo en cuenta las características particulares de una competencia infantil. La propuesta buscará mantener los elementos centrales del formato mientras adapta la dinámica a los pequeños concursantes.

Ian Lucas completará el panel y tendrá la tarea de acompañar a los chicos durante esta nueva experiencia televisiva. El jurado será una parte central de la competencia, tanto por las devoluciones sobre los platos como por el seguimiento del desempeño de los participantes.

Quién conduce MasterChef Junior

La conducción de MasterChef Junior estará a cargo de Verónica Lozano. La conductora encabezará esta nueva versión del reality culinario, que busca trasladar el espíritu de la competencia a una generación más joven.

El casting reunió a chicos y chicas de entre 8 y 13 años. Luego del proceso de selección, fueron elegidos 12 participantes que tendrán la posibilidad de demostrar sus habilidades frente a las cámaras y enfrentarse a los diferentes desafíos gastronómicos.

La elección de Lozano como conductora suma una figura con experiencia en programas de entretenimiento y formatos destinados a un público amplio.

Cuándo se estrena MasterChef Junior y cómo serán las grabaciones

El reality reunirá a 12 participantes de entre 8 y 13 años, quienes deberán afrontar diferentes desafíos gastronómicos durante la competencia.

Las grabaciones de MasterChef Junior comenzarán en los próximos días. Según la información disponible, el ciclo tendrá un espacio en la pantalla de Telefe los viernes.

Sin embargo, las jornadas de grabación se realizarán los sábados, aprovechando el día libre de las cocinas utilizadas para la edición de adultos. La organización permitirá que la producción avance con la versión infantil sin interferir con las grabaciones de MasterChef Celebrity, cuya nueva temporada comenzó recientemente en el canal.

De esta manera, Telefe prepara una nueva propuesta dentro de la franquicia, con un elenco infantil, una conducción renovada y un jurado compuesto por Ian Lucas, Germán Martitegui y Maru Botana.