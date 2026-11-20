La hija de Ricardo Fort, Marta Fort, quedó en el centro de la polémica luego de incumplir una de las reglas de MasterChef Celebrity (Telefe) durante una de las pruebas. Asimismo, la situación generó el enojo de la conductora Wanda Nara y la intervención del jurado.

{{{htmlAmp}}}

Todo comenzó cuando, una vez terminada la opción de comprar los ingredientes para la comida del desafío, Marta decidió volver a ingresar al mercado para agarrar espárragos porque se los había olvidado. Tras este hecho, Wanda le advirtió que no podía y le tapó los productos. Sin embargo, ella se lo llevó igual y luego apareció Damián Betular.

Este fragmento del programa se viralizó rápidamente en redes sociales y los seguidores del certamen de cocina exigieron la expulsión de Marta Fort ya que, según los comentarios, la regla quedó pautada desde el inicio del ciclo. Además, pusieron en duda la reacción del jurado.

La expareja de Marta Fort lanzó un descargo contundente tras su ruptura

Juan Manuel Ramírez, expareja de Marta Fort, salió a hablar públicamente sobre los motivos de la separación y realizó fuertes declaraciones sobre la hija de Ricardo Fort. En medio del cruce de versiones por el final de la relación, el empresario cuestionó el estilo de vida de la influencer y aseguró que “tenían rutinas y costumbres muy diferentes”.

Asimismo, también se refirió a las declaraciones previas de la influencer e hizo especial mención a la parte donde Marta habla de su inseguridad: “Yo jamás en mi vida le dije me hace sentir inseguro que tenga más plata que yo. Eso no es nada nuevo, o sea, es la hija de Ricardo Fort. Jamás en mi vida puede llegar a ser una inseguridad para mí que ella tenga más plata que yo”.

Por otra parte, lanzó un comentario que fue foco de los medios durante esta última semana: “Ella no se puede sentir mal si yo digo que me siento desenfocado y que no estoy contento en cómo está la relación. Toma alcohol de lunes a lunes y yo soy una persona súper deportista, no salgo de joda, no me drogo, no hago nada, me levanto a las 7 de la mañana”.