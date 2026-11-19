Gustavo Martínez murió el 16 de febrero de 2022, a los 62 años, tras caer desde el balcón de un departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

La historia de la familia Fort estuvo atravesada por vínculos afectivos que trascendieron la exposición mediática. Entre las personas más importantes en la vida de Ricardo Fort y sus hijos se destacó Gustavo Martínez, quien acompañó al empresario durante años y asumió un papel fundamental en la crianza de Marta y Felipe después de su muerte.

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Quién era Gustavo Martínez y cómo fue su relación con Ricardo Fort

Gustavo Martínez fue la pareja de Ricardo Fort durante casi cuatro años. Aunque la relación atravesó distintas separaciones y reconciliaciones, ambos conservaron un vínculo muy cercano incluso después de terminar su romance.

Martínez acompañó al empresario chocolatero durante algunos de los momentos más difíciles de su vida, especialmente cuando comenzaron a agravarse sus problemas de salud. Fort padecía distintas complicaciones médicas que lo llevaron a someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas. Gustavo permaneció a su lado durante ese período y también estuvo presente en sus últimos días.

Ricardo Fort murió en noviembre de 2013, a los 45 años, como consecuencia de un paro cardíaco asociado a las complicaciones de su cuadro de salud. A pesar de que ya no eran pareja, Martínez mantuvo una relación muy estrecha con él y con sus hijos.

Gustavo Martínez fue pareja de Ricardo Fort durante casi cuatro años. Aunque atravesaron separaciones, mantuvieron un vínculo cercano hasta la muerte del empresario en 2013.

Por qué Gustavo Martínez quedó a cargo de Marta y Felipe Fort

Después del fallecimiento de Ricardo Fort, Gustavo Martínez asumió la tutela legal y la crianza de los mellizos Marta y Felipe, quienes todavía eran menores de edad. En esa responsabilidad también participó Marisa López, la niñera que formaba parte del entorno familiar.

Su presencia fue especialmente importante durante la adolescencia de los jóvenes, que debieron afrontar la pérdida de su padre en una etapa muy temprana de sus vidas. Martínez se convirtió en una figura de referencia cotidiana y ocupó un lugar afectivo que iba más allá de su relación anterior con Ricardo.

Para los mellizos, Gustavo representó una continuidad familiar después de la muerte del empresario. Su rol como tutor y acompañante fue determinante en los años posteriores, mientras ambos crecían lejos de la presencia de su padre.

De qué murió Gustavo Martínez y qué pasó en febrero de 2022

El 16 de febrero de 2022, Gustavo Martínez murió a los 62 años después de arrojarse desde el balcón de un departamento ubicado en el piso 21 de un edificio del barrio porteño de Belgrano.

La noticia generó una profunda conmoción, especialmente por el vínculo que mantenía con los hijos de Ricardo Fort. Su fallecimiento ocurrió cuando los mellizos estaban próximos a cumplir 18 años y marcó otro episodio doloroso en la historia familiar.

En aquel momento también trascendió que Martínez atravesaba problemas de salud, entre ellos un diagnóstico de Alzheimer, según los testimonios que se conocieron posteriormente.

ras la muerte de Ricardo Fort, Gustavo Martínez quedó a cargo de la tutela legal y la crianza de Marta y Felipe, quienes todavía eran menores de edad.

El recuerdo de Gustavo Martínez en las palabras de Marta Fort

Años después, Marta Fort recordó públicamente el impacto que tuvo la muerte de su padrino durante su participación en PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe. Allí habló sobre el vínculo afectivo que había construido con él y el lugar que ocupó en su vida después de perder a su padre.

“La historia más pesada que me pasó, además de haber perdido a mi papá, fue lo que pasó después. Eso me marcó”, expresó durante la entrevista. La joven también recordó que Gustavo había sido su principal sostén emocional y explicó la dimensión de ese vínculo: “Yo a él lo sentía como mi papá”.

En su relato, contó que su muerte ocurrió apenas cuatro días antes de un viaje que tenía previsto para celebrar sus 18 años, cuando faltaban nueve días para su cumpleaños.

Marta también destacó que Martínez era una de las pocas personas con las que podía mostrarse completamente afectuosa. Su testimonio permitió conocer una faceta más íntima de la relación y comprender por qué su pérdida representó un golpe tan profundo para ella y su hermano Felipe.