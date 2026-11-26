Ángel de Brito sorprendió con una publicación en redes sociales que despertó rumores sobre un posible cambio de canal para 2027

El futuro de Ángel de Brito en la televisión volvió a generar especulaciones después de un sugestivo mensaje que publicó en sus redes sociales. En medio de los cambios de programación de América TV y la llegada de DDM a El Nueve, el conductor de LAM dejó una señal que despertó interrogantes sobre sus próximos pasos.

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Ángel de Brito sorprendió al reemplazar a Mariana Fabbiani en DDM

Este martes, Ángel de Brito estuvo al frente de DDM (América TV) en reemplazo de Mariana Fabbiani, quien permanece alejada de la pantalla para acompañar a su marido, Mariano Chihade, durante su recuperación.

Al comenzar el programa, el conductor de LAM saludó a los televidentes y aprovechó la oportunidad para enviarles un mensaje a sus colegas. "Hola, hola, hola. Bienvenidos a DDM, ¿cómo les va? Acá estoy hoy de reemplazo. Le mando un beso a Mariana, a Mariano, por supuesto. Estuve charlando hoy un poco con ellos. Por suerte está todo bien", expresó.

Además, adelantó que durante los próximos días diferentes figuras de América TV se irán turnando para ocupar la conducción del ciclo.

La ausencia de Fabbiani se extenderá durante lo que resta de 2026. La conductora no regresará al canal este año y aprovechará el verano para acompañar a su pareja en el proceso de recuperación. Por su parte, Martín Candalaft volverá a quedar al frente de DDM hasta el cierre de la temporada.

DDM se muda a El Nueve en 2027: qué pasará con Mariana Fabbiani

Uno de los movimientos televisivos más importantes previstos para 2027 será el desembarco de DDM en la pantalla de El Nueve. El ciclo producido por Mandarina tendrá una nueva etapa con Mariana Fabbiani nuevamente como conductora.

El estreno está previsto para el primer trimestre del próximo año, aunque todavía no se confirmó el día ni el horario en que se emitirá el programa.

El cambio de señal representa una modificación importante para el magazine y también forma parte de la reorganización de la televisión abierta de cara a la próxima temporada. En ese contexto, la aparición de De Brito en la conducción del ciclo durante la ausencia de Fabbiani volvió a poner sobre la mesa las preguntas acerca de su continuidad en América TV y de los proyectos que podría encarar en el futuro.

La sugestiva publicación de Ángel de Brito que despertó rumores sobre Canal 9

La principal pista sobre los próximos pasos del periodista apareció en Instagram. Ángel de Brito compartió una historia con fondo negro y una frase breve, pero contundente: "Decisión tomada".

Lo que llamó especialmente la atención fue que la publicación estaba acompañada por los colores característicos de El Nueve. El detalle no pasó inadvertido y rápidamente alimentó las versiones sobre un posible acercamiento del conductor a la señal.

El conductor de LAM reemplazó a Mariana Fabbiani al frente de DDM y adelantó cómo continuará el ciclo durante su ausencia.

El periodista Leo Arias difundió una captura de la historia y sumó una interpretación que intensificó las especulaciones: "El posteo de Ángel de Brito con los colores de Canal 9". Aunque no hubo un anuncio oficial que confirmara un cambio de canal, el mensaje abrió interrogantes sobre una posible negociación o un nuevo proyecto televisivo para 2027.

¿Ángel de Brito seguirá en América TV o pasará a El Nueve?

Por el momento, el futuro televisivo de De Brito continúa sin una confirmación pública. La publicación en redes sociales funciona como una señal sugestiva, pero no alcanza para asegurar que el conductor desembarcará en El Nueve.

En paralelo, Jorge Rial había anticipado que el periodista continuaría en América TV, una versión que plantea un escenario diferente al que sugieren los rumores recientes.

Con DDM preparando su nueva etapa junto a Mariana Fabbiani y los movimientos de programación en marcha, las próximas semanas serán claves para conocer qué decisión tomó finalmente el conductor de LAM y dónde estará su próximo proyecto en la televisión argentina.