La televisión argentina despide a un rostro conocido de la calle y del Congreso. Un histórico cronista de TN y El Trece falleció este sábado a los 66 años, y la noticia se conoció en pleno aire por boca de sus propios compañeros. Su partida generó muestras de cariño de colegas y seguidores.

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¿Quién fue el periodista de TN que falleció?

Se trata de Javier Lozano, periodista que empezó en Artear en junio de 1987, como acreditado en Tribunales. Después se sumó al equipo de producción de Telenoche y, más adelante, fue cronista para las dos señales. También estuvo acreditado en la Casa de Gobierno y en el Congreso, donde desarrolló buena parte de su trabajo.

Javier Lozano falleció a los 66 años.

Su salud

Según se informó, desde hacía un tiempo luchaba contra un cáncer de riñón que había afectado su salud en los últimos meses. Murió este sábado 28 de noviembre después de una larga lucha que lo tuvo afuera del aire durante varias semanas.

La muerte fue comunicada al aire por Paula García y Santiago do Rego, quienes lo recordaron con emoción. "A Javi lo conocen por su trabajo en la calle, como lo ven, cronista en la calle, en el Congreso. Un gran tipo y un gran profesional", dijo Do Rego. García destacó su compromiso y recordó que era alguien que estaba en la casa antes que ellos, de quien aprendieron.

Un deseo cumplido

En 2020, durante la cuarentena, se incorporó al portal de TN como editor, algo que venía deseando. Al despedirse de la pantalla, explicó por qué lo hacía. "Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico", expresó. Llegó a ser jefe de redacción del portal.

Un perfil bajo

Era hincha de Estudiantes y amante de los animales, y solía compartir fotos de sus mascotas y de reuniones con amigos y colegas. Mantenía su cuenta de Instagram privada, en línea con un perfil discreto.

Las despedidas

Entre los mensajes de colegas, el de Mario Massaccesi destacó su calidad humana. "¡Chau querido Javier! Qué triste noticia para quienes te quisimos y te respetamos mucho", escribió, y mencionó su profesionalismo, su familia y su humor inteligente. Cerró con un "Buen viaje compañero...".