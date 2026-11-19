Hasta Viale le marcó la cancha a Milei y lo destrozó en vivo en TN.

El periodista Jonatan Viale analizó en TN el vínculo entre el presidente Javier Milei y los jóvenes que lo votaron y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesa ese sector.

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Jonatan Viale puso el foco en un sector que considera clave para el futuro electoral de Javier Milei: los jóvenes que apoyaron al Presidente y que actualmente enfrentan dificultades para sostener sus ingresos, pagar el alquiler y afrontar sus gastos cotidianos. "Le preguntaría a Milei qué pasa con ese joven que alguna vez lo votó", planteó Viale, antes de describir al perfil de ese elector: jóvenes de entre 18 y 30 años, "repartidores de Rappi, choferes de Uber, programadores, inquilinos y trabajadores informales".

Según el periodista, se trata de un votante "enojado con el sistema". "No le alcanza el ingreso, el alquiler es la mitad de su sueldo, las expensas están caras, le subieron las tarifas mucho, trabaja 12, 13 o 14 horas por día", enumeró.

En ese contexto, mencionó un dato sobre el endeudamiento juvenil: "4 de cada 10 jóvenes de 15 a 29 no es que está en deuda, está en mora". Y explicó la diferencia: "Está en mora, o sea que no puede pagar la deuda".

Hasta Viale le marcó la cancha a Milei y lo destrozó en vivo en TN.

La advertencia electoral para Milei

A partir de este escenario, Viale planteó que las condiciones económicas de los jóvenes pueden terminar teniendo un impacto directo en las urnas. "¿Qué le pasa a ese joven?", preguntó el periodista, al describir las dificultades que enfrenta ese sector para llegar a fin de mes y sostener su proyecto de vida.

"Para mí la elección se define ahí”, consideró y profundizó: "Están todos con las Mabeles, para mí se define con los jóvenes de los conurbanos".