El periodista Ángel "Baby" Etchecopar cuestionó al gobierno de Javier Milei por la situación económica y apuntó contra el discurso de recuperación a largo plazo. "Del 15 al 30 la gente se muere de hambre", sostuvo en A24.

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Durante su programa, Etchecopar lanzó una fuerte crítica al gobierno de Javier Milei al referirse a las dificultades económicas que atraviesan muchos argentinos. El periodista apuntó especialmente contra la situación durante la segunda mitad del mes y cuestionó las expectativas oficiales sobre el futuro del país. "Del 15 al 30 la gente se muere de hambre, hermano. Dejame de hinchar las pelotas, salí de la quinta, sacate el overol, andá casa por casa y tocá el timbre, la gente se muere de hambre”, afirmó Etchecopar durante el programa.

El periodista también sostuvo que existe un malestar social que no necesariamente se expresa mediante protestas o fuertes reclamos públicos. "Pero la gente tiene dignidad y tiene estrategia, y sabe que si te grita muy fuerte, creo, vos entrás en un estado medio raro y puede temblar la democracia", señaló.

La advertencia de Baby Etchecopar sobre las elecciones

Etchecopar también vinculó ese comportamiento con el escenario electoral y advirtió que el silencio de parte de la sociedad no implica necesariamente respaldo al Gobierno. "Como el argentino aprendió a tener dignidad y estrategia, se calla la boca y no grita, pero no por eso te abuses a pretender que te voten de nuevo", expresó y agregó: "No me pueden decir que la Argentina va a ser primera potencia mundial en 35 años".