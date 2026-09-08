Conmoción por lo que dijo Mercedes Ninci sobre la salud de Mirtha Legrand: "Hay signos de…”

Mercedes Ninci reveló en vivo la tomografía que le realizaron a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei y detalló los resultados.

Mirtha Legrand fue internada por un cuadro respiratorio bronquial y, durante las últimas horas, comenzaron a circular varias versiones respecto a su estado de salud. Asimismo, Mercedes Ninci reveló los resultados de la tomografía que le realizaron a la conductora durante su estadía en el Sanatorio Mater Dei.

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En ese sentido, la periodista dio a conocer parte de una tomografía y detalló los principales hallazgos del estudio realizado: “Hay signos de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio vibasal, hernia hiatal mixta con predominio con repercusión ventilatoria basal izquierda, nódulo pulmonar de 14 milímetros en lóbulo superior derecho de características previamente descritas compatible con hamartoma, sin cambios significativos en el resto de los demás hallazgos respecto de la tomografía computada que le realizaron el 13 de abril de este año, cuando también estuvo internada”.

Luego, Ninci brindó detalles sobre cómo transcurrió la noche de la conductora y explicó las condiciones en las que permanece internada en el sanatorio: “Mirtha pasó la noche acompañada por la enfermera que también tiene en la casa, con la que está siempre con ella. Yo no sé si Mirtha tiene ganas de estar con otra enfermera que no conozca. Ella está en una habitación común porque no es un tema que requiera cuidados más intensivos pero se trata de una suite, lógicamente, acorde a lo que es ella”.

El Sanatorio Mater Dei publicó el primer informe médico de Mirtha Legrand

El sanatorio en donde se encuentra en observación médica Mirtha Legrand, Mater Dei, brindó el pasado lunes 7 de septiembre el primer parte médico oficial para dar a conocer el progreso de la histórica conductora. En ese sentido, el documento señaló: “La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial”.

Parte médico de Mirtha Legrand publicado por el Sanatorio Mater Dei.

Luego, hicieron mención del agradecimiento por parte de su familia, que recibió muestras de cariño tras conocerse la noticia: “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respecto durante la internación de Mirtha”. Finalmente, el comunicado concluyó y desde el establecimiento aseguraron que serán los encargados de dar a conocer los progresos médicos de Mirtha Legrand: “De no mediar cambios, el miércoles emitiremos un nuevo parte médico, al ser este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.