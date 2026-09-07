La diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, encendió las alarmas este lunes 7 de septiembre tras ingresar al Sanatorio Mater Dei. Ante la gran repercusión y la preocupación del público, la clínica privada difundió el primer parte médico oficial para dar precisiones sobre su estado de salud.

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Según el comunicado oficial firmado por el Director Médico del establecimiento, el Dr. Enrique Echague, la conductora ingresó durante la mañana "cursando un cuadro respiratorio bronquial". A fin de llevar tranquilidad, desde la institución precisaron que la diva "quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente".

El Sanatorio Mater Dei lanzó el primer parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand.

Asimismo, el informe incluyó un mensaje de parte del entorno cercano de la figura del espectáculo: "Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha".

Por último, las autoridades del Sanatorio Mater Dei remarcaron que el informe escrito será la única vía formal para comunicar las novedades sobre la diva. "De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei", concluyó el documento.

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de su abuela

El sábado pasado, la actriz reemplazó a Mirtha Legrand en su ciclo La Noche de Mirtha, cuando la diva cursaba un cuadro gripal pero aún se encontraba en su residencia. "Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme.Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos", soltó Juana Viale en la pantalla de El Trece.

El aspecto que generó mayor sorpresa no fue la modificación de la conducción en sí, sino el manejo interno de la situación respecto a la presencia de los convocados al programa. De acuerdo con los datos aportados por Yanina Latorre, la falta de la presentadora titular se mantuvo en reserva frente a los invitados: "Me contaron que no les avisaron a los invitados de Mirtha, se enteraron cuando llegaban producidos", señaló la panelista, evidenciando la decisión de la producción de preservar el reemplazo bajo absoluto hermetismo hasta el inicio de la grabación.

Las emotivas palabras de Marcela Tinayre a su hijo Rocco

Con motivo de celebrar sus 25 años, Marcela Tinayre volcó toda su emoción en un sentido saludo dedicado a su hijo Rocco, fruto de su relación con Marcos Gastaldi. La conductora eligió agasajar al joven en sus redes sociales destacando sus valores humanos y el profundo orgullo que siente por su presente: "Sos tan buena persona, tan distinto, tan amigo de tus amigos. Buen hijo y solidario siempre. Te amo, feliz cumple", expresó junto a postales que repasan momentos imborrables de su vida.