Proyectan las películas ganadoras del Festival Internacional de Cine Africano

Las películas ganadoras del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina 2021 se verán en un ciclo de proyección en la Biblioteca Nacional los jueves de junio a las 19 con entrada libre y gratuita.

Así a lo largo del mes se proyectarán películas de Burkina Faso, Cabo Verde, Kenia, Senegal, Portugal, Brasil, México y Colombia, tras sus visualizaciones el año pasado a través de Octubre TV.

Las películas serán "Mudanca", de Welket Bungué; "Negro soy: la vida de Jorge Artel", de Alvaro Serje; "Bablinga", de Fabien Dao; "After your revolte, your vote", Kiswendsida Parfait Kaboré; "Call me Neguinho", de Selim Harbi; "Negra", de Medhin Tewolde Serrano; "Kesha Pio Ni Siku: Tomorrow is another day", de Ng’endo Mukii, y "Golde fish, american fish", de Thomas Grand y Moussa Diop.

La nueva edición del Festival que se realizará del 26 de octubre al 5 de noviembre en distintas salas de la Ciudad de Buenos Aires y de manera itinerante, indicaron los organizadores en una gacetilla.

