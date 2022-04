Llega "Sara Mamani, el nombre resiste", un recorrido por la historia de una artista íntegra

“Sara Mamani, el nombre resiste” es el documental de Susana Moreira que se estrenará este jueves a las 17.30 en el Cine Gaumont, y que la realizadora definió como un “sincero homenaje” a la cantante y compositora salteña en las diferentes etapas de su vida y de su obra.

“Lo que más me atrae de Sara es su capacidad para surgir desde su Salta natal, llegar a la Capital y no perder su esencia”, indicó en charla con Télam la fogueada documentalista que en esta película recorre junto a la cantora los lugares de su infancia y adolescencia y sus comienzos con el Cuchi Leguizamón.

“He tratado de que mi fragilidad que es real y concreta, sea a la vez mi fortaleza, creo que lo he conseguido, no sin esfuerzo, pero lo he conseguido, después de haber estado 12 días internada”, expresó Mamani en uno de los pasajes del filme, donde remite a una dura enfermedad que le impidió cantar durante años.

“Mi mamá siempre dijo ‘hay que ser fuerte Sara’, creo que cumplí con eso y acá estoy”, dijo la cantante, quien, como muestra el documental producido por Miguel Mirra, siempre mantuvo su compromiso con el canto y los derechos humanos.

La discriminación que sufrió desde pequeña y la acompañó a través de los años, sus 14 mudanzas en Buenos Aires, su tiempo de silencio, el sueño cumplido de actuar en Plaza de Mayo y, fundamentalmente, su fuerza y sus canciones están presentes en “Sara Mamani, el nombre resiste”, un filme que acerca al público su música y su historia, desde una mirada cálida e íntima.

Mamani es profesora de Filosofía, lleva seis discos editados y recibió varias distinciones, entre las que se cuenta el Primer Premio Música III Bienal de Arte Indígena 2010 en Quito (Ecuador), entre otros.

Integra la colectiva MujerTrova, desde 2008 pertenece al Foro Argentino de Compositoras y trabajó junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en el Servicio Paz y Justicia. Hace dos años publicó su primer libro de poesía, “Décimas” y en 2021 “Ovillos”.

“Sara disfruta de la música del norte argentino, de sus cerros y sus valles. Siente profundamente el mensaje de las cantoras y sus cajas y nos transmite en su canto y poesía las sensaciones de los valles y su música. Es una persona que ama y recuerda siempre sus orígenes. Por lo tanto, es lo que he tratado de reflejar y transmitir, la sonoridad que ella siente y vive en cada una de sus canciones”, expresó Moreira.

En su casa de Buenos Aires, donde reside desde hace muchos años, Sara cuenta su trayectoria musical, alternando material de archivo de sus conciertos, incluido el que realizó con Jaime Torres.

La palabra de Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz) y Norita Cortiñas e imágenes de Sara en Jujuy, participando del carnaval de Tilcara, como lo hizo durante tantos años, enriquecen este trabajo audiovisual, que también se exhibirá el 4 de mayo en el Paseo de Los Artesanos en Salta, y el 5 y el 11 en los espacios Incaa de Tilcara y San Salvador de Jujuy, respectivamente.

La directora, que a lo largo de su carrera realizó documentales como “Esa mirada. Mujeres documentalistas”, habló, entre otras cuestiones, de la integridad de la artista con la que forjó una amistad desde hace años y de su deseo de homenajearla con una película.

Télam: ¿Cómo nace la necesidad de dedicar una película a Sara Mamani?

Susana Moreira: La idea del documental surgió un día en que me di cuenta de que hace mucho que conocía y apreciaba a Sara, a sus actividades y a su música, y sentí que se merecía la realización de un documental sobre su persona. Así que conversamos con ella, Miguel Mirra quien hizo la producción y yo, y hubo de su parte un total acuerdo en la realización, estaba contenta con esa posibilidad.

T: ¿Cómo fue el trabajo para condensar en una película una trayectoria tan larga, con tantos matices?

SM: Fue en principio un grato trabajo, realizado codo a codo con Sara. Me permitió conocer aún más su vida y su forma de conectarse y vencer las dificultades que ha enfrentado. Luego también fue un trabajo arduo de conocer aún más sus diferentes épocas de vida y todas las vicisitudes que afrontó, y desentrañar lo esencial de cada etapa.

T: Después de haberla hecho ¿cambió algo de tu visión sobre Sara?

SM: No cambió mi visión, sino que reafirmo lo que ya conocía, sus compromisos con el canto, con su gente, con los derechos humanos.

T: Es interesante como ella siempre vuelve a sus orígenes, algo que se aprecia desde el orgullo por su apellido hasta en su música ¿lo ves de esa manera?

SM: Si por supuesto, lo que me atrae de ella luego de realizar el documental es que luego de una larga, fructífera y dificultosa vida ella no ha perdido su esencia salteña.

T ¿Hubo una entrega total de Sara Mamani para hacer esta película? Al menos eso es lo que se percibe viendo el filme.

SM: Con Sarita nos une una amistad de años y cuando le propusimos hacer el documental fue para ella una alegría y colaboró en todo lo que pudo en su realización. Es un sincero homenaje para ella y todo lo que implica su persona. Y Sara se entregó sinceramente en la filmación.

