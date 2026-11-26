A sus 65 años, Guido Süller decidió dar un giro total a su vida y dejar atrás el bullicio porteño para instalarse en una casa de campo junto a su pareja, Hernán Sanabria, de 23 años. Desde su mudanza, el mediático comparte a través de sus redes sociales detalles de este cambio radical que apuesta a la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

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Esta nueva etapa personal, que empezó con su casamiento en abril pasado en Búzios, llevó a Guido a transformar una chacra en su refugio ideal. Aunque mantiene sus compromisos laborales y debe regresar ocasionalmente a Buenos Aires para su programa de streaming y otras actividades artísticas, su día a día ahora transcurre en un entorno mucho más calmo.

Guido Süller diseñó su nuevo hogar

Como arquitecto, Guido tomó las riendas de la renovación de la propiedad para darle un sello propio. La vivienda refleja un estilo rústico, con paredes blancas, techos altos y abundante madera que se combina con muebles clásicos de gran tamaño. Las ventanas amplias no solo aportan luz, sino que regalan una vista privilegiada hacia el campo que rodea la chacra.

Un punto destacado de la casa es el cuidado que Süller dedica a su jardín, especialmente a sus árboles frutales, una pasión que cultivó desde que se instaló en el campo. Además, debió reemplazar algunas puertas de madera deterioradas por otras hechas a medida, un proceso que, según contó, no fue sencillo pero que finalmente logró completar con orgullo.

Las aberturas de la residencia son todas de madera y algunas se encontraban en mal estado al momento de mudarse. Por eso debió reemplazarlas con puertas a medida. Según contó, le costó mucho encontrar gente que las hiciera, pero finalmente dio con la persona indicada y mostró el resultado del trabajo.

La vida rural también trajo situaciones insólitas. En un episodio que compartió con sus seguidores, Guido y Hernán detectaron un olor desagradable dentro del hogar y comenzaron a buscar su origen. Tras mover muebles y revisar cada rincón, la causa resultó ser una rata muerta dentro de un cajón, lo que desató gritos y sorpresas en la pareja. Otra de esas desventuras la protagonizó con Hernán, cuando apareció una inmensa araña caminando por la pared, cerca del techo de madera. Luego de rociarle abundante veneno, con los gritos de su pareja de fondo, la invasora cayó al piso y se terminaron sus andanzas.