Cómo es la casa de Maru Botana en Buenos Aires: las fotos

Cómo es la casa de Maru Botana, chef y presentadora de TV.

La vida familiar de Maru Botana también se refleja en los espacios que habita. La reconocida cocinera decidió renovar distintos ambientes de su vivienda en Buenos Aires para acompañar el paso del tiempo y conservar aquellos elementos que forman parte de su historia.

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La renovación de la casa de Maru Botana

La transformación de la vivienda surgió de la necesidad de actualizar los ambientes sin perder la esencia familiar que caracteriza a la casa. Para llevar adelante el proyecto, Maru Botana contó con la ayuda de profesionales de la decoración, que trabajaron sobre las texturas, la iluminación y la distribución de distintos objetos.

La propuesta evitó una estética excesivamente sofisticada o pensada únicamente para lucir bien en fotografías. El objetivo fue crear espacios cómodos, funcionales y preparados para el uso cotidiano, combinando muebles y objetos nuevos con piezas que ya tenían un significado especial para la familia.

El resultado mantiene una impronta cálida y personal, con diferentes elementos capaces de contar parte de la historia de quienes viven allí.

Cómo es el living de Maru Botana

El living se destaca por la presencia de materiales naturales, tonos neutros y objetos con historia

Uno de los ambientes que recibió una renovación más marcada fue el living. Allí, los materiales naturales y los tonos neutros construyen una atmósfera cálida, pensada principalmente para el descanso y los encuentros familiares.

En el centro del ambiente se encuentra una alfombra de cuero de textura campestre que se combina con una mesa ratona de madera y piedra. Los grandes sillones en tonos neutros completan el sector y aportan comodidad.

La iluminación también ocupa un lugar importante dentro de la propuesta. Diferentes fuentes de luz permiten generar un ambiente más íntimo, mientras que la chimenea de mampostería conserva una impronta tradicional. Sobre ella se ubican un cuadro de estilo clásico y pequeños objetos decorativos que dialogan con la historia de la vivienda.

El comedor de la casa de Maru Botana

Otro de los sectores destacados es el comedor principal, que se encuentra integrado visualmente con el resto de los espacios sociales. Una gran mesa de madera clara funciona como protagonista y está acompañada por sillas cómodas que incorporan diferentes texturas.

Sobre la mesa se destacan grandes arañas colgantes con cristales, que aprovechan la luz natural que ingresa a través de los amplios ventanales. Desde allí, la conexión con el jardín permite incorporar el verde del exterior a la escena cotidiana.

La elección de materiales nobles, especialmente madera y lino, permite equilibrar elementos contemporáneos con piezas de inspiración clásica. El ambiente está pensado para acompañar las reuniones familiares numerosas y el movimiento habitual de la vivienda.

El comedor integra madera, textiles y grandes ventanales que conectan el interior con el jardín.

La galería y los espacios exteriores

La conexión entre el interior y el exterior también forma parte de la renovación. Los sectores de recepción y la galería incorporan fibras naturales, lámparas colgantes de red y muebles funcionales.

Estos ambientes extienden la sensación de calidez hacia el jardín y permiten aprovechar diferentes sectores de la vivienda durante la vida cotidiana. La decoración conserva así un estilo natural y relajado, sin dejar de lado la practicidad.

La casa de Maru Botana refleja una elección clara: renovar los espacios sin convertirlos en ambientes impersonales. La madera, las fibras, las texturas y los objetos con historia conviven en una vivienda pensada para disfrutar en familia, donde la decoración acompaña el ritmo de una casa activa y llena de encuentros.