Qué pasa con Maru Botana en MasterChef: por qué come poco en los platos y qué dijo Yanina Latorre

La particular forma de degustar de Maru Botana llamó la atención de los espectadores durante los primeros episodios de MasterChef Celebrity.

La participación de Maru Botana como jurado de MasterChef Celebrity quedó en el centro de una polémica durante los primeros episodios del reality. En redes sociales, distintos usuarios cuestionaron la manera en que prueba las preparaciones y su forma de evaluar a los participantes.

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Maru Botana, en el centro de la polémica de MasterChef Celebrity

A una semana del estreno de MasterChef Celebrity, la incorporación de Maru Botana al jurado generó comentarios entre los espectadores. La cocinera se sumó esta temporada en reemplazo de Donato De Santis y comparte el panel con Damián Betular y Germán Martitegui.

La atención sobre su desempeño comenzó a crecer a partir de diferentes escenas de degustación. Durante los primeros cinco episodios, usuarios de redes sociales señalaron que la jurado suele probar apenas pequeñas porciones antes de realizar sus devoluciones.

La situación tomó mayor repercusión a medida que comenzaron a circular fragmentos del programa en redes. Allí, algunos espectadores compararon su comportamiento con el de los otros integrantes del jurado y cuestionaron la cantidad de comida que ingiere durante las degustaciones.

Por qué Maru Botana come poco durante las degustaciones

Uno de los principales cuestionamientos hacia Maru Botana está relacionado con la manera en que prueba los platos. Según las observaciones que se multiplicaron en redes sociales, la jurado suele utilizar los cubiertos para abrir o desarmar las preparaciones antes de probarlas.

También hubo críticas porque, de acuerdo con esos comentarios, evita comer directamente algunas preparaciones que contienen harinas. En particular, los usuarios repararon en que examina determinados alimentos y prueba únicamente una pequeña parte antes de emitir su opinión.

Los usuarios de las redes sociales cuestionaron la manera en que la jurado prueba determinados platos antes de dar sus devoluciones.

La polémica se hizo todavía más visible durante una de las emisiones recientes, cuando los participantes debieron preparar un sándwich en baguette con carne, vegetales, aderezo y guarnición.

En esa instancia, las imágenes mostraron que Botana no tomó el sándwich con las manos para darle un mordisco, sino que lo abrió con los cubiertos y probó una pequeña parte del interior. Ese comportamiento volvió a generar cuestionamientos entre los espectadores.

Qué dijo Yanina Latorre sobre Maru Botana

La discusión también llegó a otros espacios de televisión y medios digitales. Yanina Latorre analizó la actitud de la jurado en su programa de El Observador y fue especialmente crítica con la forma en que realiza las degustaciones.

“Una maleducada. O no te gusta la comida, o tenés un problema con la comida. No podés ser jurado”, expresó Latorre al referirse al comportamiento de Botana durante el reality. Sus declaraciones se sumaron a los comentarios que ya circulaban en redes sociales y ampliaron la repercusión de la polémica.

La polémica aumentó durante una de las pruebas del reality, cuando los participantes tuvieron que preparar sándwiches con distintos ingredientes.

Las críticas por la forma de evaluar en MasterChef Celebrity

Además de cuestionar la manera de comer de Maru Botana, algunos usuarios plantearon dudas sobre la posibilidad de evaluar correctamente una preparación después de probar solamente una pequeña cantidad. La discusión incluso derivó en comentarios vinculados con la representación de posibles trastornos de la conducta alimentaria (TCA), aunque las publicaciones y opiniones difundidas en redes no permiten establecer que exista un diagnóstico o problema de salud detrás de la conducta observada.

Por el momento, la polémica se concentra en la dinámica de las degustaciones y en el rol de Botana dentro de MasterChef Celebrity, donde cada devolución del jurado puede resultar determinante para los participantes.