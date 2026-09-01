Maru Botana adelantó que denunciará a una periodista por una fuerte declaración: "Es una vergüenza"

En las últimas horas se desató una fuerte polémica entre Carla Czudnowsky y Maru Botana. El conflicto arrancó a partir de los dichos de Carla en LAM, donde participó como angelita invitada el pasado 30 de agosto. A raíz de esas declaraciones, Maru no tardó en salir a responder y lanzó una contundente advertencia hacia la periodista, que podría concretarse en el corto plazo.

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Lo que dijo Czudnowsky sobre la cocinera

En su paso por el ciclo de Ángel de Brito, Carla dejó entrever que Maru Botana siempre mantuvo una relación particular con sus compañeros varones, marcada por cierto tono de seducción. Además, contó que fue testigo de la negativa de Botana a trabajar con Ronnie Arias por su orientación sexual, un dato que generó sorpresa entre los presentes en el estudio.

Maru Botana adelantó que denunciará a Carla Czudnowsky.

Textualmente, Czudnowsky expresó: "Cuando quería podía ser muy encantadora con los tipos, hacía como un jueguito de seducción. A lo mejor con Stoessel hacía ese mismo jueguito". Cabe recordar que los Stoessel fueron socios de un emprendimiento gastronómico de Botana durante un tiempo, lo que explica por qué la periodista mencionó al padre de la cantante, Alejandro Stoessel, quien atraviesa una situación familiar compleja y ajena a este cruce.

La feroz respuesta de Maru Botana

Consultada por la prensa en plena vía pública, Maru Botana no se guardó nada y fue tajante: "No sé qué hace de panelista diciendo pavadas. Es una vergüenza. De verdad es un divague lo que está haciendo". Recién ahí llegó la frase más fuerte de todo su descargo: "Se va a comer una denuncia mía. La voy a denunciar". La empresaria gastronómica no dudó en confirmar públicamente la decisión que tomó frente a lo que considera una difamación.

Un conflicto que recién empieza

Con el correr de los días es probable que se conozcan más detalles de esta disputa, que todo indica que está lejos de terminar. Desde el entorno de Botana no logran entender el origen de las frases lanzadas por Czudnowsky y ya evalúan avanzar con acciones legales a la brevedad. Mientras tanto, la palabra de la periodista sigue resonando en los programas de espectáculos, que no dejan de analizar cada detalle de este nuevo round mediático entre dos caras conocidas de la farándula argentina.