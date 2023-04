El regreso de Indiana Jones tendrá su premier en Cannes

"Indiana Jones and the Dial of Destiny" tendrá su presentación mundial en la nueva edición del Festival de Cannes, que tendrá lugar en la costera ciudad francesa del 16 al 27 de mayo, informó hoy el organizador.

Así, el prestigioso certamen de cine comienza a develar su grilla, luego de que la semana pasada anunciara que la nueva cinta de Martin Scorsese, 'Killers of the Flower Moon', será parte de la partida.

La quinta entrega del legendario aventurero protagonizado por Harrison Ford es dirigida por James Mangold ("Logan. Wolverine" y "Johnny & June: Pasión y locura") tendrá una función estelar el 18 de mayo. El 28 de junio, en tanto, se espera el arribo a los cines argentinos.

El elenco de la película lo completan Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore y Mads Mikkelsen.

Esta no es la primera vez que el expedicionario Jones llega a La Croisette. En 2008 ya fue parte del certamen "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal", dirigida por Steven Spielberg, productor ejecutivo de esta nueva entrega de la saga.

“En 1995, tuve el honor de venir a Cannes con mi primera película, "Heavy", como parte de La Quincena de los Directores. Veintiocho años después, estoy orgulloso de regresar con una película un poco más grande. ¡Mis legendarios colaboradores y yo estamos muy emocionados de compartir con ustedes una nueva y última aventura de Indiana Jones!”, declaró en un comunicado Mangold.

Con información de Télam