Bailando con las Estrellas llega a Telefe en 2027: Santiago del Moro estará al frente del reality de danza que buscará conquistar al público.

La televisión argentina prepara uno de sus grandes estrenos para 2027 con la llegada de Bailando con las Estrellas a Telefe. El reality de danza, que tendrá a Santiago del Moro como conductor, ya comenzó a generar expectativas y trascendió el nombre de la primera figura convocada para participar.

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Bailando con las Estrellas llega a Telefe: cómo será el nuevo reality

La competencia formará parte de la programación de Telefe para 2027 y buscará instalarse como una de las grandes apuestas del entretenimiento televisivo. Se trata de la versión argentina de Dancing with the Stars, un formato internacional creado por la BBC que tuvo adaptaciones en numerosos países.

La propuesta combina espectáculo, música y baile, con celebridades que deberán demostrar sus habilidades sobre la pista. Cada participante formará pareja con un bailarín profesional y tendrá que preparar coreografías de distintos estilos para presentarlas durante las galas.

El desempeño de las duplas será evaluado por un jurado especializado, que tendrá la tarea de analizar las presentaciones y otorgar sus puntuaciones. Sin embargo, los expertos no serán los únicos que tendrán influencia sobre el resultado: el público también podrá participar mediante sus votos.

De esta manera, el programa combinará las devoluciones técnicas con la participación de los espectadores, que podrán acompañar a sus figuras favoritas durante el desarrollo de la competencia.

Santiago del Moro será el conductor de Bailando con las Estrellas

Una de las principales novedades del proyecto es que Santiago del Moro estará al frente de la versión argentina. El conductor, una de las figuras centrales de Telefe, asumirá un nuevo desafío televisivo con un formato que requiere combinar entretenimiento, seguimiento de las parejas y conducción de galas en vivo.

Su incorporación representa una apuesta importante del canal para una temporada en la que buscará renovar su oferta de programas y competir por la audiencia de la televisión abierta.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la fecha exacta de estreno ni sobre los integrantes que conformarán el jurado. Tampoco se confirmó la cantidad de participantes que tendrá la primera edición.

La Joaqui sería la primera convocada para Bailando con las Estrellas

Mientras avanzan los preparativos, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) quién sería la primera figura convocada para integrar el certamen.

Durante el programa, el periodista interrumpió el debate para compartir una información que había recibido sobre el nuevo reality. Antes de revelar el nombre, dio algunas pistas sobre la artista: aseguró que se trataba de una mujer reconocida y con trayectoria dentro del espectáculo.

Después de generar expectativa entre sus panelistas, confirmó que la elegida sería La Joaqui. "Primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui", aseguró.

Santiago del Moro asumirá un nuevo desafío en la televisión con la conducción de la versión argentina de Dancing with the Stars

Según la información compartida por De Brito, las conversaciones con la cantante estarían avanzadas y existiría interés de ambas partes para concretar su participación.

La posible incorporación de la artista representa una de las primeras apuestas del canal para darle identidad a la competencia. Su popularidad en la música y su presencia en los medios podrían convertirla en una de las participantes más convocantes de la temporada.

Bailando con las Estrellas: el antecedente de Wanda Nara en el formato internacional

El formato cuenta con una extensa trayectoria internacional y ya tuvo como protagonistas a numerosas personalidades del espectáculo. Entre los antecedentes argentinos se destaca Wanda Nara, quien participó de la edición italiana de Dancing with the Stars y logró consagrarse campeona.

Su experiencia demuestra el alcance que puede tener el certamen y el protagonismo que pueden conseguir las celebridades que se animan a competir.

Con Santiago del Moro confirmado en la conducción y La Joaqui como primera convocada según la información de Ángel de Brito, Bailando con las Estrellas comienza a tomar forma. La conformación del jurado, el resto del elenco y la fecha de estreno serán algunos de los anuncios más esperados de cara a 2027.