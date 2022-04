Un cine chileno que ya dejó de ser promesa compite en el Bafici con dos películas

(Por Agustín Argento).- Lo que hace unos años parecía una golondrina de verano, hoy es una realidad para el cine chileno que pisa fuerte en festivales y premios internacionales, con directores como Pablo Larraín instalado en Hollywood, Patricio Guzmán ganando en Cannes y en los Goya y dos cintas, "El pa(de)ciente" y "Proyecto Fantasma", que se presenta en la Competencia Internacional del Bafici.

La primera de ellas, "El pa(de)ciente", dirigida por Constanza Fernández, se puede entender como una comedia negra sobre un médico ególatra y autosuficiente que se encuentra impedido por un virus, que lo enfrenta al mismo sistema en el que él confiaba y lo pone de fauces frente a los conflictos familiares generados por su conducta. Esta cinta llega tras ganar en el Festival Latinoamericano de Huelva.

"Pienso que el cine chileno está viviendo un buen momento. Y ese ímpetu se refleja en su presencia en los festivales y en los palmarás. Si me preguntas por las causas, yo veo dos elementos importantes: primero la entrada de Chile al lobby en los festivales, se partió invirtiendo en eso hace unos 15 años y se está viendo el resultado. Ese lobby no es solo ejercicios de marketing, de 'miren lo que estamos haciendo', sino que también orientó a los creadores chilenos a 'miren lo que se está pidiendo ver'", le dijo a Télam la directora de "El pa(de)ciente".

"Un segundo elemento -profundizó- creo que sería la madurez de las escuelas de cine que se han ido abriendo desde los 90 en Chile, que hoy día nos tiene con realizadores muchos más diversos en sus propuestas que lo que había antes. Ahora yo pienso que al cine chileno actual todavía le falta algo que el argentino hace mucho tiempo hace muy bien, blockbusters de calidad, que no son tan festivaleros, pero sí muy exportables".

La película, de muy buena factura narrativa, actoral y estética, partió de una experiencia familiar. La intención era la de trabajar la relación padre-hija y encontró en el libro del abuelo de su hijo los sentimientos que la movilizaron a llevar esta historia a la pantalla grande, que no sólo interpela las relaciones personales, sino también la ética profesional, el sistema de salud y los conflictos sociales.

"Me interesan los retratos que den cuenta de una época, veo personalmente la escenificación como un tapiz social, un fresco del estado de las cosas, no quiero abstraerme de ninguna de esas dimensiones justamente para no encerrarme en un causa-efecto. Creo en lo multifactorial como regla general, ahora la materia que esta película trabaja, la enfermedad, me parece inabarcable sin esos cuatro ejes, y por eso mismo digo enfermedad y no dolor, por ejemplo, que podría ser un conflicto más intimista. Ahora si está logrado el desafío de la convivencia que sume y no diluya, no lo sé, eso espero", explicó la realizadora.

"Proyecto Fantasma", bajo la dirección de Roberto Doveris, con paso competitivo por Seattle y con estreno en el Festival de Rotterdam, es una bizarra y disparatada comedia sobre un fantasma que le hace la vida imposible a un joven que se dirime entre llegar al fin de mes, alquilar un cuarto de su departamento y los deseos inacabados de ser actor. Una metáfora, si se quiere, del fantasma, o doble, que todos llevamos dentro y nos impide avanzar.

"Yo soy muy fan del cine argentino -dijo Doveris, quien además produjo la película de Fernández-, y creo que se nota en 'Proyecto Fantasma'. La verdad, como productor es súper interesante el momento que vive el cine chileno, se abren puertas, hay interés y agitación en nuestra industria. Pero como director, no me puede dar más lo mismo (risas), me he propuesto hacer las películas que siento y quiero".

Los guiños argentinos en la película no son sólo cinéfilos, sino que también cuenta con la cantante Violeta Castillo, quien se interpreta a sí misma en el filme. "Originalmente la película era sobre superar al ex y también de un cúmulo de experiencias bizarras con quienes habían sido compañeros de casa, pero en la reescritura en pandemia se fue transformando en una película sobre la amistad y los afectos", explicó el realizador sobre la película que se culminó en tiempos de la Covid-19.

De hecho, según dijo, el impulso final fue un encierro que sólo podía ser roto con reuniones de 15 personas máximo, algo a lo que el cine independiente se puede adaptar.

"Creo que lo real y creíble en la película son las emociones, el tratar de construir reacciones verosímiles y humanas. En esta película en particular estuve muy enamorado de cada personaje, me encantaría hacer una película sobre cada uno. El fantasma es un medio, algo que une la historia, que me permite sondear la interioridad del personaje y al mismo tiempo transgredir los límites de los géneros cinematográficos", especificó el realizador.

"El pa(de)ciente" se estrena el miércoles 27 a las 19.30 en el Cine Multiplex Lavalle, con funciones el jueves 28 a las 17.50 y el viernes 29 a las 15.50, ambas en el Cultural San Martín. La función online será a partir del estreno en salas y estará disponible por 72 horas en el sitio Vivamos Cultura. "Proyecto Fantasma", en tanto, se puede ver mañana a las 15 en el Cine Multiplex Lavalle.

Con información de Télam