A través de una serie de fotografías difundidas por la revista Caras, se pudieron conocer detalles de la decoración de la propiedad

Marta Fort volvió a captar la atención en las redes sociales, esta vez por mostrar algunos rincones de su casa. Las imágenes de la vivienda despertaron curiosidad por su decoración y dejaron al descubierto una estética que combina diseño contemporáneo, comodidad y minimalismo, con una elección de muebles y colores que refleja su personalidad.

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Cómo es la casa de Marta Fort: una decoración moderna y minimalista

Las fotografías de la propiedad, difundidas por la revista Caras, permiten recorrer algunos de los principales ambientes de la vivienda y conocer las preferencias de la hija de Ricardo Fort a la hora de elegir la decoración. A diferencia de la imagen de ostentación que históricamente estuvo asociada al apellido familiar, la joven apostó por una propuesta más sobria, con espacios despejados, muebles de grandes dimensiones y una paleta cromática dominada por tonos neutros.

El concepto principal es el minimalismo, aunque sin dejar de lado los detalles de diseño. La combinación de materiales, texturas y objetos decorativos permite generar ambientes cálidos, funcionales y visualmente equilibrados. La iluminación natural también tiene un papel importante en la distribución de los espacios. Los grandes ventanales permiten el ingreso de luz durante el día y refuerzan la sensación de amplitud en los distintos sectores de la propiedad.

El living de Marta Fort: sillones XL y detalles de diseño

Uno de los ambientes que más llamó la atención es el living. Allí predominan el blanco, el gris y el beige, tres colores que aportan luminosidad y mantienen una estética uniforme.

El protagonista del salón es un sillón XL de líneas bajas y tapizado claro, que ocupa buena parte del espacio y refuerza la idea de comodidad. Sobre él se distribuyen almohadones con diseños geométricos, algunos con formas de nudos y esferas, que incorporan un toque original sin sobrecargar el ambiente.

En el centro se encuentra una mesa ratona negra de formato ovalado, que genera un contraste con los tonos claros del mobiliario. Sobre su superficie hay libros y diferentes objetos decorativos que completan la composición.

Una alfombra gris de textura mullida delimita el sector de descanso y aporta calidez. A esto se suman lámparas colgantes de diseño esférico y terminaciones metálicas, elegidas para acompañar la estética contemporánea del espacio.

Cómo es el comedor de la casa de Marta Fort

El comedor mantiene la misma línea visual que el living, aunque incorpora algunos elementos que generan contraste. Las sillas oscuras se destacan dentro de una ambientación dominada por colores claros y refuerzan el carácter moderno de la vivienda.

La continuidad entre ambos ambientes permite conservar una identidad decorativa sin necesidad de repetir exactamente los mismos elementos. La elección de muebles funcionales y accesorios puntuales evita que los espacios se vean recargados.

La propuesta demuestra una preferencia por los ambientes integrados visualmente, donde cada pieza cumple una función y, al mismo tiempo, aporta personalidad al conjunto.

El dormitorio de Marta Fort: una habitación con tonos neutros y luz natural

El dormitorio sigue el criterio minimalista del resto de la propiedad. La habitación tiene pocos elementos decorativos y prioriza la comodidad, con una distribución pensada para generar una atmósfera tranquila. La cama king size es el centro de atención. Cuenta con un respaldo tapizado en tonos claros y ropa de cama de aspecto suave, que acompaña la paleta cromática elegida para el ambiente.

Otro detalle destacado son los cortinados de doble paño. La combinación de telas translúcidas y oscuras permite regular el ingreso de luz natural y sumar profundidad visual. Finalmente, las plantas de interior aportan un toque de naturaleza y rompen con la uniformidad de los tonos neutros.

Las fotos de la casa de Marta Fort que sorprendieron en las redes

Las imágenes difundidas por Caras muestran una faceta menos conocida de Marta Fort y permiten descubrir sus preferencias estéticas más allá de su exposición pública.

Con muebles XL, iluminación cuidada, accesorios de diseño y una decoración minimalista, la joven construyó espacios donde predominan la funcionalidad y la comodidad. Una elección que se aleja de los ambientes recargados y apuesta por una identidad moderna y personal.