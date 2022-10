Municipalidad platense dice que no hubo pedido formal de permiso para show de Los Fundamentalistas

El Municipio de La Plata informó hoy que todavía "no hay solicitud de permisos" para que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el grupo acompañante del Indio Solari, se presente el 12 de noviembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de esa ciudad, tal como anunció a través de sus redes sociales, por lo que solicitó a la productora que no comercialice entradas por tratarse de un recital que no se encuentra habilitado.

“El Municipio no puede enterarse por un tuit la llegada de la banda. Es una imprudencia lo que han hecho, porque es la ciudad anfitriona del show”, dijo el secretario de Coordinación de la Municipalidad de La Plata, Oscar Negrelli.

Asimismo, el funcionario destacó que “desde la productora del show no se inició ningún trámite en el Municipio”; y añadió: “Una vez que pidan los permisos, es urgente una reunión entre los organizadores y la provincia de Buenos Aires para poder resguardar a los vecinos de la ciudad y también a quienes lleguen a la ciudad”.

Si bien el Estadio Diego Armando Maradona es de órbita Provincial, es obligatorio pedir la autorización a la Municipalidad de La Plata a la hora de hacer un show, ya que el mismo se realiza en el Partido de La Plata y debe contar con las medidas de seguridad correspondientes para su habilitación.

Por otra parte, Negrelli comentó en declaraciones a la prensa que “como Municipio le hicimos saber a la Provincia después del show de La Renga que hay lugares más óptimos para hacer ese tipo de recitales, como por ejemplo el Autódromo Roberto Mouras. Pero ese debate no lo hemos podido dar con la Provincia”.

“La cantidad de gente que llega de todos los puntos del país y, sobre todo lo acontecido lamentablemente el jueves pasado en la ciudad (en el estadio de Gimnasia Esgrima La Plata), obligan a que desde la organización se tengan los recaudos necesarios y una coordinación con la provincia de Buenos Aires que es quien administra el Estadio y tiene el monopolio de las fuerzas públicas”, puntualizó el funcionario.

En tanto, los tickets para el anunciado concierto se pusieron a la venta desde ayer a las 20 a través del sitio TuEntrada.

El show había sido anunciado días atrás a través de las redes sociales del grupo, con un breve comunicado que informaba acerca del "cierre de una etapa" iniciada en diciembre pasado, cuando la banda ofreció dos multitudinarios conciertos en ese mismo escenario.

El espectáculo que presenta actualmente el grupo se llama "Rock and Roll" y tuvo paradas en Montevideo, San Luis y giró por España, entre otros lugares.

Con información de Télam