Las series más destacadas que llegan en junio

Las diferentes plataformas anunciaron sus estrenos de series para junio, entre los que destacan la tercera temporada de la subversiva tira de superhéroes "The Boys", la última entrega de la exitosa "Peaky Blinders" y el regreso de la aclamada propuesta de ciencia ficción "Westworld". La siguiente es una lista de las más importantes:

3 de junio - THE BOYS (Temporada 3) - Amazon Prime Video

La incorrección política y la violencia extrema de esta historia vuelven para una nueva tanda de ocho episodios centrados en el enfrentamiento entre un heterogéneo grupo de vengativos desclasados y los “Seven”, un equipo de superhéroes con métodos y objetivos sumamente cuestionables.

Creada por Eric Kripke en base a los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, “The Boys” se consolidó desde su lanzamiento en 2019 gracias a su atractiva propuesta que subvierte por completo el género, con un elenco conformado por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr y el recién llegado Jensen Ackles.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=sj6-9IgXQ-g

===

6 de junio - IRMA VEP (Estreno) - HBO Max

Basada en la película homónima dirigido en 1996 por Olivier Assayas, el thriller cuenta con la ganadora del Oscar Alicia Vikander como Mira, una estrella de cine estadounidense que, desilusionada en el amor y en su carrera, viaja a Francia para protagonizar una remake del clásico filme francés “Les Vampires”.

En la serie, que tuvo su premier en el reciente Festival de Cannes, un escabroso crimen da pie a una onírica narrativa en la que los límites que separan a la actriz y al personaje que debe interpretar en la ficción se borronean constantemente, para explorar los temas del arte y la realidad.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=eSVCb9fzp5o

===

8 de junio - MS. MARVEL (Estreno) - Disney+

Llega una nueva serie a la superpopular franquicia cinematográfica de Marvel, dirigida y escrita por Bisha K. Ali y centrada en las aventuras de Kamala Khan, una adolescente de origen musulmán interpretada por Iman Vellani, quien debe balancear la obtención de superpoderes con su vida familiar y escolar.

En sus seis episodios, la tira presentará a esta jovencita apasionada de los videojuegos, voraz escritora de “fan-fictions” y fanática de la poderosa Capitana Marvel, cuyo día a día cambia por completo luego de encontrar un artefacto que la dota de habilidades sobrehumanas.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=fH3gc-kr8Rc

===

10 de junio - PEAKY BLINDERS (Temporada 6 - Final) - Netflix

Estrena el final de la dramática historia protagonizada por el irlandés Cillian Murphy como el ambicioso Thomas Shelby, líder de una de las familias criminales más poderosas de su época, que ahora se prepara para encarar la década del 30 con sus negocios expandidos a nivel internacional y una gran influencia en la política local.

“Peaky Blinders”, creada por el reconocido guionista británico Steven Knight, explorará en esta oportunidad el contexto de la Prohibición en Estados Unidos y el crecimiento del nazismo en Europa, de cara a la producción de una película y de futuras series derivadas que sumarán nuevas narrativas a lo visto en la tira original.

Tráiler en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=2nsT9uQPIrk

===

10 de junio - SIN LÍMITES (Estreno) - Amazon Prime Video

Los reconocidos Rodrigo Santoro y Álvaro Morte dan vida en la épica tira del cineasta inglés Simon West a los históricos exploradores Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, los primeros en la historia en dar una vuelta completa al mundo.

Con seis episodios de 40 minutos cada uno, la producción -que se rodó en España y República Dominicana- narrará la intrépida aventura de la dupla de capitanes y su equipo de cientos de marineros en viaje a lo desconocido, con un elenco también integrado por Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas, Pepón Nieto y Raúl Tejón, entre más.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=a4BwCGpakCo

===

17 de junio - PLAYERS (Estreno) - Paramount+

Esta nueva serie de comedia estilo documental llega al streaming con la historia de un equipo ficticio de E-Sports profesional de League of Legends que busca obtener su primer campeonato después de años de atravesar difíciles situaciones y en medio de una disputa entre su jugador estrella, un joven prodigio de 17 años, y un egocéntrico veterano de 27.

Cocreada y producida por los mismos responsables de “American Vandal” junto al sitio humorístico Funny or Die, “Players” -que llegará con el estreno de los primeros tres de sus diez episodios- está protagonizada por Misha Brooks, Da’Jour Jones y Ely Henry.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=mdG7-8fLxAw

===

22 de junio - THE UMBRELLA ACADEMY (Temporada 3) - Netflix

Luego de evitar la destrucción del mundo en la década del 60, los miembros de la Academia Umbrella regresan al presente convencidos de que consiguieron arreglar su deshecha línea temporal. Sin embargo, pronto se darán cuenta que toda su realidad cambió, con la aparición de la Academia Sparrow en escena.

Así, en esta nueva entrega de la serie creada por Steve Blackman, el grupo de hermanos adoptados deberá darle batalla a ese elegante equipo de humanos superdotados mientras lucha contra una entidad desconocida que amenaza con destruir el universo para encontrar una forma de volver a sus vidas pre-apocalípticas.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=zPXc8AxZZRQ

===

23 de junio - EL REFUGIO (Estreno) - Starzplay

Dirigida por el argentino Pablo Fendrik y con guion del chileno Julio Rojas, esta propuesta de ciencia ficción y suspenso sigue a lo largo de seis episodios a una familia que debe enfrentar un extraño y temible fenómeno: la irrupción en sus vidas de misteriosos episodios producidos por una fuerza sobrenatural desconocida que sólo se manifiesta a través de las pantallas de sus dispositivos.

Encerrada en su rancho, y rodeados por campo exterior que no parece verse afectado por los sucesos, la pareja protagonista deberá proteger a sus hijos de un enemigo invisible mientras intenta descubrir la verdad detrás de las oscuras manifestaciones.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=mX5yproSQf8

===

26 de junio - WESTWORLD (Temporada 4) - HBO y HBO Max

La aclamada serie de ciencia ficción creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy regresa para profundizar aún más en este relato que sigue el despertar a la conciencia y la rebelión de sofisticados robots de aspecto humano contra sus creadores, tras ser abusados mientras servían como “anfitriones” de un parque de diversiones.

A lo largo de sus nuevos ocho episodios, que llegan dos años después de la tercera entrega, sus protagonistas continuarán explorando la realidad futurista luego de su escape mientras descubren distintos secretos sobre la creación de los androides en un marco ético y filosófico que se ganó a las audiencias desde el lanzamiento de la producción en 2016.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=h_J8cwLMMbA&t=1s

===

28 de junio - ONLY MURDERS IN THE BUILDING (Temporada 2) - Star+

Las complicaciones siguen en pie para el trío compuesto por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez en esta exitosa producción estrenada en agosto del año pasado, en la que los protagonistas se embarcaron en la misión de desentrañar el misterioso asesinato de un joven vecino del enorme edificio neoyorquino en el que viven.

Ahora, y con un nuevo caso entre manos, el disfuncional grupo intentará resolver otro crimen mientras lidia con una inesperada fama en forma de podcast y las miradas sospechosas de los habitantes de la ciudad; en esta nueva entrega que llegará al streaming con sus dos primeros episodios.

Tráiler en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=hNr0HMod1Pk

Con información de Télam