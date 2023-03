El Bafici se instala en las salas del Centro con una apuesta al cine de exploración

Sus tres competencias habituales, más de 60 invitados internacionales, una apuesta por el cine novedoso, retrospectivas, un autocine en Costanera Sur y la vuelta a los cines del Centro son algunos de los ejes que marcan la 24ta edición del Bafici (Buenos Aires Festival Internacional de Cine) que fue presentada oficialmente hoy y que se desarrollará en homenaje a Rafael Filipelli, realizador y docente cinematográfico fallecido días atrás.

La muestra porteña, que traerá a Buenos Aires películas y cineastas de las más diversas procedencias, abrirá el próximo miércoles 19 de abril con el filme argentino "Ultimo recurso" de Matías Szulanski, y se desarrollará hasta el lunes 1 de mayo (ese día solo con funciones virtuales) con el filme de clausura "Soy una buena persona", del español Norberto Ramos del Val.

En el medio habrá días y días de cine, con las tres competencias oficiales del Bafici (Internacional, Argentina, Vanguardia & Género), una retrospectiva al realizador indio Rajat Kapoor, el debut como realizadora de Dolores Fonzi, que mostrará "Blondi" en la Competencia Internacional; los últimos filmes de Mariano Llinás ("Clorindo Testa") y Vera Fogwill -con Diego Martínez- ("Conversaciones sobre el odio"), ambas en Competencia Argentina, y las nuevas películas del coreano Hong Sang-Soo ("En agua"), el norteamericano Paul Schrader ("El maestro jardinero") y el filipino Lav Díaz ("Cuando no hay más olas"), entre multitud de propuestas.

El Bafici materializa en esta edición 2023 su mudanza al Centro, esbozada en la edición pasada, con proyecciones en El Cultural San Martín, el Cine Multiplex Monumental Lavalle; el Lorca, Gaumont, el auditorio de la Alianza Francesa, la sala Leopoldo Lugones, el Cosmos, Arthaus, Museo del Cine, Centro Cultural 25 de Mayo, y proyecciones especiales en el Anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario y un Autocine en Costanera Sur.

"El Bafici siempre es un festival que se parece a sí mismo y a la vez cambia todos los años, creo que la particularidad de esta edición es que se trata de un festival de mucha novedad y mucha exploración", definió el director artístico de la muestra, Javier Porta Fouz, en charla con Télam luego de la presentación.

"El cine -agregó- es mucho más amplio de lo que uno ve en la cartelera comercial pero también de lo que uno está habituado a ver en los festivales y nosotros este año nos proponemos ir más allá, con cosas como una retrospectiva en Buenos Aires de un cineasta indio que viene al país y trae siete películas o un documental de manuales de enseñanza en Japón en la competencia internacional", por citar solo algunas de un amplio abanico de propuestas.

"Estamos ante nuevas formas de pensar las películas, cuando empezó el Bafici en 1999 tenías películas que estaban un año y pico en festivales y seguían libres, hoy en día un filme se muestra en un festival y a los tres meses está en las plataformas, cambió completamente, entonces lo que uno busca al programar también es distinto, por eso digo que en esta edición se trata de ir más allá en lo que respecta a encontrar y comunicar, buscando también que el cine vuelva ser el lugar de encuentro entre los espectadores y sus realizadores", destacó el director artístico.

Las entradas para todas las funciones tendrán un valor de 300 pesos (200 para jubilados y estudiantes) y se podrán comprar online o en salas a partir del 11 de abril, día que se conocerá la grilla definitiva del festival.

En total se trata de 250 filmes entre largos y cortometrajes, de los cuales el 50% son premieres mundiales o fuera de sus países de origen y muchos de los cuales se podrán ver online a través de la plataforma Vivamos Cultura, mientras que en salas se desarrollarán 450 funciones.

En la sección Noches Especiales, habrá verdaderas rarezas, como el debut como realizador cinematográfico del escritor y dramaturgo Gonzalo Demaría con "Nene Revancha"; el filme "Otra película maldita", de Alberto Andrés Fasce y Mario Varela sobre la historia del cine de terror en Argentina o el documental "Sara Facio: haber estado ahí", sobre la emblemática fotógrafa argentina y dirigido por Cinthia Rajschmir.

A la retrospectiva del indio Rajat Kapoor, que viene a Buenos Aires y trae siete filmes ("rk/rkay", entre ellos) se suman la del francés Clément Cogitore, y el español Norberto Ramos del Val, que trae cinco comedias propias.

En la sección Artes y Oficios se verá "Llamen a Joe", documental sobre el "Abogado del rock", Joe Stefanolo, dirigida por Hernán Siseles y con música de Adrián Guzmán; y "Scab Vendor", sobreJonathan Shaw, el tatuador de celebridades que revolucionó el mundo de los tatuajes en los años 80 en Nueva York, dirigida por los brasileños Mariana Thome, Lucas Barros.

La sección Música tendrá dos premieres esperadas: "Canción sobre canción", documental sobre el proceso de grabación del disco homónimo de Liliana Herrero y Horacio González sobre las canciones de Fito Páez, de Fernardo Arca; y "Tequila. Sexo, drogas y rock & roll", un documental sobre la legendaria banda de rock argentino-española Tequila liderada por Ariel Rot, en un filme narrado por la hermana del guitarrista argentino, dirigida por Álvaro Longoria.

En esta sección también se proyectarán "Miucha, la voz de la bossa nova", de Liliane Mutti y Daniel Zarvosy; "Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC", sobre el famoso club nocturno York, Max’s Kansas City, del realizador Danny Garcia;

También volverán al Bafici las funciones trasnoche de la sección Late Night y en la sección Pasiones se podrá ver "Daniel Penac: Ho visto Maradona", historia de la investigación creativa y surrealista del conocido escritor francés Daniel Pennac sobre el mito Maradona, a través del nacimiento y la puesta en escena de un espectáculo en Nápoles; mientras que se agrega la sección Políticas con filmes argentinos e internacionales.

"Buscamos un cine estimulante, películas energéticas, vitales, potentes, un cine que te tiene que interpelar, que te genere una experiencia fuerte", concluyó Porta Fouz.

Con información de Télam