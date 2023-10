BM, la voz de "M.A (Mejores Amigos)" y "Ni una ni dos", anunció su primer Gran Rex para noviembre

El joven cantante urbano Brian Martignone, conocido por su nombre artístico BM, confirmó hoy su primera vez en el Teatro Gran Rex para el 29 de noviembre, a donde llegará el 29 de noviembre para repasar algunos de los éxitos que lo convirtieron en uno de los artistas argentinos más escuchados del año.

Mientras se mantiene con "Ni una ni dos" en el tercer puesto del ranking nacional de Spotify, el artista nacido en Chivilcoy confirma su debut en la calle Corrientes tras realizar en los últimos meses una gira por el interior del país que lo llevó por Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz y varias ciudades bonaerenses.

Abriéndose camino en el movimiento urbano con su esencia de cumbia, RKT y reggaetón, BM cosechó este año su gran salto a nivel reproducciones y popularidad sostenido en canciones como “M.A (Mejores Amigos)” y su segunda versión en clave remix que sumó las voces de La Joaqui, Callejero Fino y a la española Lola Índigo.

“Ojo por Ojo” y “Acostadita” habían cruzado la barrera del millón de reproducciones y su nombre ya era “súper reconocido” en Chivilcoy, pero aún no estaba del todo instalado dentro del resto de una escena siempre abundante de novedades musicales: “Me sorprendieron, porque eran los primeros temas que sacaba y ya la rompía. Brian tiene mucha habilidad para componer, muchas veces saca melodías cantando sin escuchar ni un beat”, lo definió en mayo Phontana en una entrevista con Télam.

"Me sigo poniendo muy contento y no quiero dejar eso de lado, pero me enfoco más en celebrarlo por BM, que es un pibe que le está poniendo mucho trabajo desde hace rato. Me parece genial que pueda vivir esto y a mí me pone contento ser parte de un trabajo que está dando resultados", agregó el productor musical y co-compositor de “M.A.(Mejores Amigos)", y agregó: “Tiene la música en la cabeza. Le poníamos un micrófono, intentábamos sacar las notas y a partir de ahí hicimos casi todos los temas. Cuando tengo un beat que siento que es para él, en 10 minutos ya encuentra el estribillo”.

Las entradas para la función del 29 de noviembre en el Gran Rex están disponibles desde esta tarde a través de la página oficial de TuEntrada.

Con información de Télam